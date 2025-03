L1 : Lille domine Lens et s’offre le derby du Nord !

Un derby du Nord pour clôturer la 27e journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, le LOSC accueillait Lens au stade Pierre-Mauroy. Septièmes au coup d’envoi, les Lillois pouvaient retrouver le top 5 en cas de victoire face aux Sang et Or, neuvièmes. Alignés en 4-3-3 avec un trio offensif composé de Bakker, Fernandez-Pardo et David, les Dogues ne tardaient d’ailleurs pas à mettre la pression sur la défense lensoise mais Fernandez-Pardo butait une première fois sur Ryan, décisif après quelques secondes seulement (2e). En grande souffrance, Lens subissait et remerciait son gardien, impressionnant sur sa ligne.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, après plusieurs arrêts décisifs, le dernier rempart australien se rendait coupable d’une terrible boulette. Sur un ballon anodin, le gardien de 32 ans s’emmêlait les pinceaux et laissait Fernandez-Pardo conclure dans le but vide (1-0, 19e). Dans tous les bons coups, l’ailier des Dogues se signalait encore mais Ryan se rattrapait bien et repoussait sa tentative (29e). Totalement dépassé, le RC Lens ne parvenait pas à sortir de sa propre moitié de terrain et le LOSC insistait.

Lille revient à deux points du podium

Juste avant la pause, Fernandez-Pardo allumait une nouvelle mèche, détournée par Neil El Aynaoui et qui terminait sa course sur la barre transversale d’un Ryan chanceux (42e). Surclassés, les hommes de Will Still, organisés en 3-4-3 avec Nzola en pointe, tentaient de réagir au retour des vestiaires. Plus entreprenants et confiants dans leurs intentions, les Lensois rééquilibraient les débats mais butaient sur une défense lilloise rigoureuse et un Lucas Chevalier toujours aussi rassurant.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lille 47 27 +13 13 8 6 41 28 9 Lens 39 27 +1 11 6 10 31 30

Dans la dernière demi-heure de jeu, Will Still lançait Thomasson et Diouf mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Malgré une possession de balle retrouvée, Lens ne trouvait pas la faille et manquait de génie aux abords de la surface lilloise. Le tableau d’affichage, lui, n’évoluait plus et Lille s’offrait finalement le derby du Nord. Avec cette courte victoire (1-0) et au terme d’une soirée assez décevante, le LOSC retrouve donc le top 5 et revient à deux points du podium. Le RC Lens reste 9e.