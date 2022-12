Coupe du Monde 2022 : Kylian Mbappé, en mode nouveau patron des Bleus

La suite après cette publicité

Et si Kylian Mbappé était en train d'entrer (encore) dans une nouvelle dimension ? Champion du monde en Russie pour sa première Coupe du Monde, où il s'est révélé au grand public, l'attaquant du Paris Saint-Germain était attendu pour son deuxième Mondial 2022, après l'échec de l'Euro 2021, où il avait été décrié pour son penalty loupé. Mais le buteur de 23 ans est en train de mettre tout le monde d'accord, au Qatar. En l'absence de Karim Benzema, il se porte comme le leader technique des Bleus. Déjà décisif contre l'Australie et le Danemark, il a réitéré cela en huitièmes de finale, contre la Pologne (3-1).

Auteur d'un nouveau doublé et d'une passe décisive, il a été impliqué sur tous les buts français, même si tout n'a pas été parfait pour lui. C'est d'ailleurs son capitaine, Hugo Lloris, qui a livré la meilleure analyse. «Kylian, on le dit et on le répète, c'est difficile de trouver ses limites. On l'a un peu moins vu en deuxième période, mais il met deux buts extraordinaires. C'est un atout majeur pour notre équipe. On élève le niveau ensemble à chaque étape et on sait qu'on peut compter sur lui», a expliqué le gardien des Bleus, au micro de beIN Sports, qui n'a pas tellement été étonné de la bonne forme de son coéquipier, impliqué sur les sept derniers buts des Bleus, en Coupe du Monde.

ses coéquipiers impressionnés

Alors, est-ce suffisant pour s'imposer comme le leader des Bleus ? Didier Deschamps a, en tout cas, loué sa prestation. «On a toujours cette capacité en modifiant quelques petits placements à la mi-temps, on a retrouvé beaucoup plus du liant et après c'est Kylian avec la capacité qu'il a à résoudre bien des problèmes, tant mieux pour nous», a expliqué le sélectionneur des Bleus, sur TF1, et cela a été confirmé par Jules Koundé. «Bien évidemment, c'est un joueur spécial. Il a encore été décisif aujourd'hui avec deux très beaux buts et des buts importants, donc on est très content de l'avoir dans l'équipe», a ajouté le défenseur tricolore.

L'équipe de France semble en tout cas totalement derrière Kylian Mbappé, qui a montré une sacrée entente avec Giroud et Dembélé, ses partenaires d'attaque. Et il continue aussi d'impressionner ses partenaires. «Il ne me surprend pas dans le sens où je connais son potentiel même s'il a encore une marge de progression. Après, c'est incroyable, c'est vrai, les buts qu'il marque, les positions, les angles qu'il arrive à trouver. C'est top, c'est ce qu'on attend de lui. On charbonne derrière et on attend qu'il fasse le boulot devant», a reconnu Adrien Rabiot, en zone mixte.

«J'ai bâti ma saison sur cette compétition»

Mais rien n'est fait pour l'instant et il faudra encore réitérer cela contre l'Angleterre ou le Sénégal, les deux adversaires potentiels en quarts de finale. Et Mbappé le sait : «Bien sûr que cette Coupe du monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour l'instant ça se passe bien, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner», a assuré Mbappé, en conférence de presse.