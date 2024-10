EdF : les remerciements sincères de Paul Pogba à Didier Deschamps

A l’affiche du film 4 Zéros, Paul Pogba, qui a vu sa sanction réduite pour dopage, s’offre une belle tournée médiatique et prépare assidûment son retour à la compétition. Pendant cette période compliquée dans laquelle il a été logiquement silencieux, le milieu français a pu compter sur de précieux soutiens dont celui du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Une défense qui a beaucoup touché le joueur de 31 ans :

«Cela m’a touché. J’ai apprécié de voir que mon entraîneur était derrière moi, qu’il me croyait. On a une très, très bonne relation, on peut se dire les choses. Moi, j’ai été totalement transparent. Je lui ai dit ce qui s’est passé, la vérité. Deschamps fait partie de ceux qui m’ont aidé dans cette période. Il y en a d’autres, comme Didier Drogba. J’ai pu parler avec Zlatan (Ibrahimovic) aussi. J’ai eu une conversation avec Cristiano (Ronaldo). Ils savent comment je suis, qui je suis. Ils m’ont tous dit de garder la tête haute. Cela fait plaisir.», a-t-il déclaré dans un entretien à nos confrères de L’Équipe.