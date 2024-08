Newcastle s’offre William Osula

Ce jeudi matin, Newcastle United a officialisé l’arrivée de l’attaquant William Osula en provenance de Sheffield United pour un montant non divulgué. Auteur de 21 apparitions en Premier League la saison dernière, le buteur danois de 21 ans n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction : «je suis très heureux d’être ici. C’est un grand club, un grand club, donc je suis très heureux d’avoir l’opportunité de rejoindre Newcastle United. C’est une grande opportunité, et dès que j’ai entendu parler de l’intérêt de Newcastle, j’ai su que je devais saisir l’opportunité de rejoindre ce club si elle se présentait. C’est arrivé, et je suis vraiment heureux d’être ici».

Une joie également partagée par son nouvel entraîneur, Eddie Howe. «William est un jeune attaquant talentueux avec tous les attributs pour être un joueur passionnant pour Newcastle United. Nous avons suivi de près son développement et nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de travailler avec lui dans cette prochaine étape de sa carrière. Je sais que nos supporters se joindront à moi pour accueillir William très chaleureusement au club et dans la ville».