Serie A : l'Udinese domine la Sampdoria

L'Udinese recevait la Sampdoria lors de la 28eme journée de Serie A. Un match entre deux équipes dans la deuxième partie de tableau et notamment la Sampdoria qui voulait se donner de l'air en s'éloignant de la zone rouge du championnat. Mais c'est bien l'Udinese qui a pris les trois points dans une rencontre qui s'est jouée en première période.

La suite après cette publicité

Très vite, les coéquipiers de Gerard Deulofeu ouvraient le score. L'Espagnol trouvait la faille après moins de 3 minutes de jeu. Son coéquipier Udogie faisait le break moins de 10 minutes plus tard avant que la Sampdoria ne se réveille et réduise l'écart grâce à Caputo, quelques secondes plus tard. Mais le score ne bougera plus. L'Udinese fait la bonne opération de ce samedi après-midi.