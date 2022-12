Coupe du Monde 2022, Belgique : le Mondial cataclysmique de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Il a tout raté ! Blessé depuis le mois d'août, Romelu Lukaku a accompagné la sélection belge au Qatar, alors qu'il n'avait disputé que 256 minutes de jeu sous les couleurs de l'Inter Milan cette saison. Des excuses, le buteur de 29 ans n'en manquera pas. Mais hier soir, lorsque Roberto Martinez a fait appel à lui pour tenter de débloquer la situation face à la Croatie (0-0), "Big Rom" n'a pas répondu présent. Entré à la pause, en lieu et place de Dries Mertens, il aura pourtant eu tout un tas d'occasions en 45 minutes passées sur le pré d'Al Rayyan.

Jouant en point d’appui, il a offert des solutions en fixant les défenseurs adverses. Une tête cadrée (48e), avant de frapper le poteau croate, pas vraiment inspiré (60e). Servi par Meunier devant le but, il a semblé surpris, loin du renard affamé que l'on a connu, et a envoyé le ballon à côté (86e). Et ce geste de la poitrine face au but grand ouvert dans le temps additionnel (90e+1) ! Sur l'action suivante, Gvardiol l'a dominé facilement (90e+2). Un manque de réalisme coupable, au moment de faire les comptes.

Un coup de colère qui en dit long

La Belgique termine 3e du groupe F, derrière le Maroc et la Croatie, et ne verra donc pas les huitièmes. Le mutisme de son buteur, surnommé "Lukaka" sur les réseaux sociaux, y est sans doute pour quelque chose. Au coup de sifflet final, très marqué, Romelu Lukaku a d'abord été aperçu en quête de réconfort auprès de Thierry Henry, l'entraîneur des attaquants des Diables rouges. Les caméras présentes dans le stade l'ont ensuite surpris fracassant d'un coup de poing le plexiglass d'un des bancs de touche. Symbole de cette débâcle, Lukaku n'aura pas su peser comme en 2018, où il avait inscrit 4 buts, avec une 3e troisième place finale pour les Belges.

Pourtant, au pays, on ne souhaite pas (trop) l'enfoncer. Chez ses coéquipiers, Jérémy Doku a pris sa défense dès le coup de sifflet final. «On a eu des occasions, après on n'a pas de chance. Il fallait juste les mettre au fond. (Sur Lukaku) Il a eu des occasions mais ce n'est pas que lui, c'est tout le monde, on a tous essayé de se mettre dans les meilleures positions pour marquer. Oui, il a raté des occasions mais je ne pense pas que ce soit de sa faute,» a déclaré l'attaquant du stade Rennais. Si Romelu Lukaku tentera de se relever de ce nouvel affront, Roberto Martinez a, lui, déjà décidé de jeter l'éponge.