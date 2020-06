FC Barcelone : Quique Setién loue les qualités d'Antoine Griezmann

Depuis que LaLiga a repris ses droits, Antoine Griezmann (29 ans) n'en a pas vraiment profité pour faire taire les rumeurs sur son incapacité à s'adapter au style blaugrana. Son remplacement avant l'heure de jeu contre Majorque (4-0) avait d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre. Défendu par son coach Quique Setién, le Français a de nouveau été au coeur des interrogations ce midi en conférence de presse.

Et si Setién a avoué que le positionnement de l'ancien Colchonero sur les ailes n'est pas la tactique rêvée pour Grizi, il pense que ce dernier peut quand même apporter à ce poste. « C’est un joueur qui, même s’il joue sur un coté, a tendance à repiquer au centre pour chercher des espaces et se démarquer. C’est vrai qu’à cause des circonstances actuelles, il doit évoluer sur un côté, mais il peut s’adapter et nous ne lui disons pas de jouer uniquement sur le côté. Il n’a pas un profil de joueur qui mord la ligne et qui part en dribbles. Il nous apporte beaucoup dans le coeur du jeu », a-t-il déclaré face aux médias.