FC Barcelone : Quique Setién vole au secours d'Antoine Griezmann

Ce dimanche, nous vous expliquions que la presse catalane s'était montrée très dure envers Antoine Griezmann (28 ans) suite à son match de reprise avec le FC Barcelone sur la pelouse de Majorque (0-4). Remplacé avant l'heure de jeu, l'international tricolore avait traversé la rencontre sans grand impact, s'attirant de nombreuses critiques.

Sa relation technique avec Lionel Messi, plutôt pauvre dans les Baléares, était encore une fois pointée du doigt, comme depuis son arrivée du côté du FC Barcelone l'été dernier, tandis que Martin Braithwaite, recrue hivernale inattendue, se voyait lui couvert de louanges.

Pour Setién, les choses sont claires

Présent ce lundi en conférence de presse, son entraîneur Quique Setién a sifflé la fin de la récréation, expliquant que le champion du Monde 2018 était purement et simplement «indiscutable», balayant toute idée de malaise ou affaire du genre, dont la presse espagnole raffole. «Griezmann est indiscutable, c'est un grand joueur. Il a joué presque tous les matches. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs, il faut répartir les temps de jeu. Chacun a un profil différent et nous verrons comment évolue le championnat et quels seront nos besoins en fonction», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Griezmann est un joueur extrêmement important pour nous, pour cette équipe et pour ce club», a conclu le coach blaugrana. Un soutien forcément bienvenu pour le natif de Mâcon, qui s'attendait sans doute à vivre une première saison plus tranquille du côté du Camp Nou. Reste désormais à savoir si cela aidera Grizi mardi lors de la prochaine rencontre de Liga disputée au Camp Nou face à Leganes.