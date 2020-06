FC Barcelone : le cauchemar continue pour Antoine Griezmann

Tout le monde a attendu très longtemps le transfert d'Antoine Griezmann (29 ans) au FC Barcelone. Lors de la Coupe du Monde 2018, le joueur de l'Atlético Madrid, avait fait durer le suspens, peut-être même un peu trop, avant de prolonger chez les Matelassiers. Finalement, l'été passé, le champion du Monde avec l'équipe de France a sauté le pas et décidé d'essayer de se fondre dans le collectif du FC Barcelone et d'accompagner Lionel Messi et Luis Suarez sur le front de l'attaque.

La suite après cette publicité

Moins d'un an plus tard, force est de constater que le natif de Mâcon peine un peu. Pour la reprise des Blaugranas, ce samedi à Majorque (victoire quatre buts à zéro), Griezmann a encore vécu une soirée assez compliquée. Pas impliqué directement sur les buts de ses coéquipiers, le Tricolore a laissé sa place peu avant l'heure de jeu à Luis Suarez (56e), de retour de blessure, alors que Martin Braithwaite, l'ancien de Toulouse, est lui resté sur le rectangle vert.

MD n'est pas tendre

Forcément, il a fallu scruter ce que disaient les médias catalans ce dimanche matin. Sport, dans ses notes de la rencontre, a été plutôt conciliant avec lui : « on l'a peu vu, mais il a fait des mouvements d'une grande importance pour l'équipe. Dans le premier but, il a entraîné les défenseurs centraux dans sa course et a également participé au deuxième but de Braithwaite. Travail dans l'ombre, bien qu'efficace pour ses collègues ».

De son côté, Mundo Deportivo, dans ses pages intérieures, a été moins gentil avec la prestation du Français que le journal a qualifié d'insuffisante. « Il est resté en retrait alors qu'il aurait déjà pu permettre au Barça de mener 2-0. Remplacement mérité », peut-on lire. Il reste maintenant quelques rencontres, dix exactement, à l'ancien de la Real Sociedad pour essayer de faire passer sa saison dans une autre dimension...