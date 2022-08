Brest - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Premier déplacement de la saison pour l'Olympique de Marseille. Après une entame parfaite au Vélodrome face à Reims et cette victoire 4-1, les Phocéens se déplacent en Bretagne pour affronter Brest. L'occasion de confirmer que les mauvaises prestations de la présaison n'étaient qu'anecdotiques, avec un duel contre une équipe toujours difficile à manoeuvrer sur ses terres.

Les Bretons eux s'étaient inclinés sur le score de 3-2 face au RC Lens pour leur première rencontre officielle de la saison, en montrant un visage plutôt correct. La saison dernière, l'OM était allé s'imposer sur le score de 4-1 en terres brestoises certes, mais les troupes de Michel Der Zakarian l'avaient emporté 2-1 au Vélodrome.

Très peu d'absents des deux côtés

Pour ce match, le coach brestois va miser sur Bizot dans les cages, épaulé par une charnière composé de Dari et Chardonnet. Brassier et Duverne occuperont les flancs de la défense. Dans l'entrejeu, place à Lees-Melou et Belkebla, avec Pereira Lage dans un rôle un peu plus créatif devant eux. Belaïli et Honorat seront alignés sur les ailes, avec Cardona en pointe de l'attaque.

En face, le tacticien croate misera sur un système à trois défenseurs, avec Balerdi, Gigot et Mbemba pour protéger la surface de Ruben Blanco. Rongier et Guendouzi formeront ce double-pivot, avec Tavares et Clauss dans le rôle de piston. Devant, on retrouvera Under et Gerson, alors que Milik sera la référence offensive marseillaise ce soir.

