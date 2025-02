Real Madrid : Raul Asencio n’en finit plus d’impressionner

Le destin ne tient parfois qu’en peu de choses. Raul Asencio peut en témoigner. Issu de la Castilla, le défenseur central de 22 ans n’était pas programmé pour s’imposer au Real Madrid. Déjà, dans les équipes de jeunes, le natif de Las Palmas n’était pas considéré comme un vrai titulaire. Combatif et ayant le sens du devoir dès son arrivée dans la capitale en 2017, le joueur de 22 ans était derrière des joueurs comme Jacobo Ramon et Rafa Marin dans la hiérarchie. C’est finalement l’année dernière qu’Asencio se révèle progressivement avec la Castilla et s’impose comme l’un des joueurs majeurs de l’effectif de Raul. Fort de cette prise de pouvoir, Asencio ne savait sûrement pas qu’il venait de poser la première pierre de son succès actuel.

La suite après cette publicité

En effet, avec le départ de Rafa Marin vers Naples l’été dernier, le droitier a été propulsé vers l’équipe première après avoir profité des nombreuses blessures qui ont décimé l’arrière-garde des Merengues. En effet, alors que David Alaba était absent depuis plus d’un an, Eder Militao et Dani Carvajal ont été mis de côté à cause de terribles blessures au genou. En ce sens, Carlo Ancelotti a décidé de donner sa chance à Raul Asencio le 9 novembre dernier lors d’une rencontre face à Osasuna. Particulièrement solide, l’Espagnol avait brillé par sa combativité et s’était également illustré avec une belle passe décisive. Des qualités qui lui ont permis de devenir un membre important de la défense du Real Madrid.

Carlo Ancelotti avait tort sur Raul Asencio

Montant en puissance au gré des semaines, l’ancien de l’UD Las Palmas n’a fait que confirmer ses prouesses. Devenu l’un des chouchous de la fanbase des Merengues, Asencio a surtout gagné le respect dans le vestiaire 5 étoiles du Real Madrid. Après une nouvelle masterclass face à Manchester City il y a quelques jours, Thibaut Courtois avait d’ailleurs dit tout le bien qu’il pensait de son jeune coéquipier : «il a une excellente mentalité, il a une tête bien faite », saluait le gardien belge. « Au début de la saison, personne ne pensait qu’il allait jouer un match avec nous, peut-être en Coupe ou quelque chose comme ça, mais pas comme ça. Contre Liverpool et aujourd’hui comme dans d’autres matches, il s’est très bien comporté. Il est rapide, il lutte contre qui il doit lutter. Il n’a peur d’aucun attaquant et c’est ce qui est important. J’espère qu’il continuera ainsi.»

La suite après cette publicité

Une prise de pouvoir qui lui ouvre désormais les portes d’une grande carrière. Pouvant légitimement aspirer à un statut de titulaire inamovible dans les prochaines années, le numéro 35 du club de la capitale ibérique sait qu’il peut rapidement faire évoluer les mentalités sur lui. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti expliquait également qu’il avait eu tout faux au sujet d’Asencio : «si j’ai dit qu’Asencio avait une faiblesse technique, je me suis trompé. Il est jeune et nous travaillons avec lui comme nous le faisons avec tous les jeunes joueurs du centre de formation. Les jeunes apprennent beaucoup. Nous n’avons pas travaillé avec lui sur l’aspect technique, mais sur l’aspect tactique. Parfois, l’agressivité n’est pas la meilleure chose à faire, surtout dans la surface de réparation. Vous pouvez concéder un penalty. Mais nous avons travaillé sur ce point. Il se débrouille très bien. Raúl a été une surprise pour tout le monde, vraiment. Pour moi aussi.» Dur sur l’homme, excellent à la relance et déjà comparé à Sergio Ramos pour son état d’esprit, Raul Asencio a tout pour s’imposer durablement avec le Real Madrid. Selon la presse espagnole, la Maison Blanche veut également que l’histoire continue avec sa nouvelle pépite : un nouveau bail jusqu’en 2030 serait dans les tuyaux !