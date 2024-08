LFP, BeIN Sports : encore des incidents en Ligue 2 !

La fronde des supporters continue en Ligue 2. Protestations, lasers pointés en direction des caméras et insultes étaient de nouveau au programme à l’occasion de l’ouverture de la troisième journée. À l’occasion du match opposant Grenoble à Pau, les commentateurs ont dû arrêter au bout de cinq minutes et plusieurs cadreurs de l’équipe BeIN Sports situés au bord de la pelouse se sont retirés pour calmer les ardeurs de certains Ultras.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, plusieurs caméras de BeIN Sports ont même été grillées par l’utilisation de puissants lasers. Le match Caen-Annecy a été arrêté pendant quelques minutes, car des balles de tennis ont été jetées sur le terrain. Pour rappel, toutes ces contestations découlent de la nouvelle programmation des matchs de Ligue 2 organisée par BeIN Sports et la Ligue. Les supporters des clubs engagés dans le championnat réclament un retour des matchs le week-end, comme lors des éditions précédentes, et non les vendredis.