Montée en Ligue 1 et play-offs : suspense total au sommet de la Ligue 2

Le sprint final est bel et bien lancé en Ligue 2. À 6 journées de la fin du championnat, le suspense reste entier à plusieurs niveaux. Dans l’état actuel des choses, Lorient, Metz et le Paris FC se disputent les deux seules places disponibles pour monter en Ligue 1, tandis que trois autres équipes, Dunkerque, Guingamp et Laval, sont à la lutte pour accéder aux play-offs. Et pour pimenter encore un peu plus les choses, quoi de mieux que des confrontations directes entre certains de ces clubs. C’est le cas dès cette 29e journée avec le déplacement de Guingamp (4e, 48 points) du côté de Dunkerque (5e, 48 points) lundi soir.

La suite après cette publicité

FC Lorient, 1er, 58 points

Leader du classement avec deux longueurs d’avance, Lorient est forcément le mieux placé pour revenir en Ligue 1, un an seulement après être descendu. Les Merlus possèdent les meilleures armes avec la présence d’Eli Junior Kroupi, co-meilleur buteur du championnat (15 réalisations), qui rêve de terminer son aventure lorientaise sur une montée, bien secondé par Sambou Soumano (10 buts). Aiyegun Tosin et Laurent Abergel font également partie des meilleurs passeurs de Ligue 2 (5 offrandes chacun). Sous la houlette d’Olivier Pantaloni, déjà monté deux fois en L1 avec l’AC Ajaccio, les Morbihannais ont pris la tête de la Ligue 2 au soir de la 16e journée pour ne plus jamais la lâcher. Ils ont même compté jusqu’à 5 points d’avance mais les défaites contre Laval et surtout à Paris début mars ont resserré l’écart. Les Lorientais partent tout de même favoris dans cette dernière ligne droite car ils ont l’avantage d’un calendrier abordable avec des adversaires tous en dehors du top 8, excepté ce déplacement important à Guingamp dans une semaine.

FC Metz, 2e, 56 points

Parmi les équipes du trio de tête, Metz est sans doute celle qui fait le moins de bruit. C’est pourtant elle qui aligne la meilleure série du moment avec 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Les Grenats ont même pris la tête l’espace de quelques heures le week-end dernier en raison d’un match programmé plus tôt que Lorient. Le buteur attitré Cheikh Sabaly (12 réalisations) réalise sa meilleure saison statistique et fait office de parfait complément avec l’homme à tout faire, Gauthier Hein, auteur de 9 buts et 6 passes décisives. Pour sa première saison au club, Stéphane Le Mignan est parvenu à assembler un alliage cohérent entre la présence de joueurs expérimentés (Hein, Udol, Stambouli, Deminguet) et quelques jeunes en pleine courbe de progression issus de la filière sénégalaise (Gueye, Diallo, Sané). Les Messins ont aussi l’avantage du calendrier avec 4 matchs contre des adversaires aux 5 dernières places mais attention à cette dernière journée du côté de Laval…

La suite après cette publicité

Paris FC, 3e, 55e points

La saison du PFC a déjà été commentée en long, en large et en travers, surtout depuis le rachat du club par la famille Arnault avec le soutien de Red Bull. Les moyens étaient déjà très importants pour la Ligue 2, ils sont devenus trop grands pour ce championnat. Encore faut-il gagner sa place sur le terrain, car paradoxalement, l’annonce a enclenché une spirale négative en termes de résultats avec seulement 2 victoires en 9 matchs entre la fin octobre et la mi-janvier. L’équipe du président Ferracci a logiquement rendu son fauteuil de leader malgré un effectif XXL. Jean-Philippe Krasso répond présent d’ailleurs avec ses 15 buts (co-meilleur réalisateur de L2), quand Maxime Lopez souffle un peu plus le chaud et le froid, à l’image du club. Le PFC serre les dents, mais fait montre d’irrégularités entre un succès sur Lorient puis une gifle reçue à Laval. Dans ces derniers matchs, le déplacement à Grenoble apparaît comme la seule difficulté majeure puisqu’il faudra surtout affronter des équipes de 2e partie de tableau.

Guingamp, 4e, 48 points

Cette saison, l’EAG est souvent capable du meilleur et un peu du pire, à l’image de son parcours en Coupe de France où il élimine Toulouse avant de se faire sortir par Cannes. Ses résultats en dent de scie lui valent d’ailleurs cette 4e place alors que l’effectif regorge de joueurs de talents comme Alpha Sissoko, meilleur passeur de Ligue 2 (8 offrandes), Amine Hemia (9 buts et 2 passes) ou d’un Jacques Siwe, 10 fois buteur mais parfois trop intermittent. L’apport de Théo Le Bris cet hiver (prêté par Lorient) a fait du bien et c’est d’ailleurs sur cette dynamique que les Costarmoricains surfent en ce moment. Sylvain Ripoll et ses joueurs ont trouvé leur bon rythme de croisière ces dernières semaines avec un jeu séduisant, mais il est sans doute trop tard pour espérer aller chercher l’une des deux premières places. D’autant que le calendrier est plutôt costaud avec deux prochains matchs à Dunkerque puis contre Lorient. Une fois passés ces obstacles, Guingamp aura plus de visibilités sur ses objectifs finaux.

La suite après cette publicité

USL Dunkerque, 5e, 48 points

Il y a encore quelques semaines, Dunkerque pouvait encore croire en un "doublé" finale de Coupe de France-montée en Ligue 1 mais il faut croire que l’épopée achevée en demi-finale contre le PSG cette semaine a entamé les corps et les têtes. 3e à un petit point du PFC après l’avoir battu au soir de la 23e journée, l’USLD enchaînait avec une qualification contre Brest, avant de s’écrouler dix jours plus tard. La claque reçue à Rodez (5-1) a été le point de basculement puisque le club a essuyé des déconvenues à domicile contre Metz puis à Bastia, avant ce fameux match contre Paris où il y a cru après avoir mené de deux buts. Il y a de la frustration aussi avec ce but accordé à Marquinhos qui aurait dû être refusé. La chute est brutale, mais il faut tout de suite se remettre dedans, sous peine de finir cette magnifique saison sur un goût d’inachevé. Et ça commence par un beau morceau avec la réception de Guingamp lundi. La suite n’est pas beaucoup moins compliquée. Il faudra jouer à Amiens et Troyes, puis recevoir Grenoble et surtout Laval.

Stade Lavallois, 6e, 43 points

Dans ce sprint final, les hommes d’Olivier Frapolli se présentent un ton en dessous des autres, en témoignent leur place au classement et leur nombre de points. En revanche, ils font un peu figure d’arbitres puisqu’ils viennent d’affronter le PFC et Guingamp et doivent encore livrer bataille à Dunkerque, en plus d’accueillir Metz lors de la 34e et dernière journée. Toute la saison, les Mayennais ont souffert de résultats irréguliers qui les ont empêchés de jouer un cran plus haut. Sur la même période, ils ont été capables de cogner le PFC 3-0 et de battre deux fois Lorient, tout en décrochant à Ajaccio (défaite 3-0) et de s’incliner à la maison contre Martigues et Annecy. Ils n’en demeurent pas moins de coriaces adversaires, emmenés par le vétéran-buteur Malik Tchokounté (9 réalisations) et le pied droit de Thibaut Vargas (6 passes décisives). Accrocher la 5e place des play-offs sera le principal objectif, mais pour cela, il faudra montrer de la continuité dans les résultats.