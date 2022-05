Eduardo Camavinga évoque son avenir avec l’Équipe de France

Interviewé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga a évoqué son avenir en Équipe de France. Le Français de 19 ans qui a été sélectionné trois fois avec les Bleus et a inscrit un but, a expliqué que la sélection nationale lui manquait et qu’il avait envie d’y revenir pour s’y imposer. L’ancien Rennais qui a été appelé la dernière fois par Didier Deschamps en octobre 2020 est conscient qu’il doit jouer plus souvent avec les Merengues pour revenir en équipe nationale.

« C'est sûr que ça manque, déjà à partir du moment où on y a déjà goûté on a envie d'y rester. Donc c'est sûr que j'ai envie d'y être et d'y rester le plus longtemps possible. Je dois jouer plus et être performant », a expliqué Camavinga qui a disputé cette saison 38 matches avec le Real Madrid, dont seulement 16 en tant que titulaire, inscrit un but et délivré une passe décisive. Le milieu madrilène jouera avec l’Équipe de France Espoirs en juin à l’occasion des qualifications pour l’Euro U21 2023.