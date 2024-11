Equipe de France : Nasri réclame deux nouveaux joueurs à Deschamps

Ce jeudi en début d’après-midi, Didier Deschamps dévoilera le nom des 23 joueurs convoqués pour le dernier rassemblement de l’équipe de France en 2024. Les Bleus sélectionnés auront ensuite rendez-vous à Clairefontaine (Yvelines), ce lundi, pour préparer les deux dernières rencontres de la Ligue des nations : contre Israël au Stade de France, le 14 novembre, et face à l’Italie à San Siro, le 17 novembre prochain. À quelques heures de la liste de « DD », Samir Nasri a exprimé son souhait de voir deux nouveaux joueurs intégrer le groupe A.

« Pour moi, il y a deux joueurs qui doivent faire partie de la liste : Lucas Chevalier et (Maghnes) Akliouche », a indiqué l’ancien international français, pour Canal+, après Lille-Juventus et Bologne-Monaco en Ligue des champions. Excellents depuis le début de saison avec leur club respectif, ce n’est qu’une question de temps avant que le gardien du LOSC et l’ailier monégasque rejoignent le groupe de Deschamps. Et cela pourrait arriver dans les prochains jours.