Bastia et Quevilly Rouen Métropole remontent en Ligue 2

Auteurs d'une excellente saison, le Sporting Club Bastiais et le Quevilly Rouen Métropole figurent en tête du National 1 avec 57 points tous les deux. Et ce mercredi soir, les deux formations attendaient une bonne nouvelle. Proches de la promotion, ils surveillaient le match entre Orléans et Villefranche-Beaujolais sachant qu'une défaite des premiers nommés officialiserait la montée de Bastia et de QRM.

Un scénario qui s'est vite dessiné puisque Villefranche a ouvert le score via Segbe Azankpo (14e). Bonenfant (77e) et Dabasse (80e) ont permis aux visiteurs de prendre le large, tandis que Guirassy (83e) a sauvé l'honneur pour Orléans. Une victoire 3-1 qui permet à Villefranche d'être troisième avec trois points d'avance sur Orléans. Le Sporting Club Bastiais et le Quevilly Rouen Métropole sont donc eux officiellement promus en Ligue 2.