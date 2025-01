La politique mercato du Real Madrid fait jaser en Espagne

Le Real Madrid est le roi d’Europe. La domination récente (et historique) du club de la capitale espagnole sur le football européen est incontestable, et avec l’effectif actuel impressionnant de l’équipe première, tout indique que les Merengues vont encore empiler les titres dans les années à venir. Mais du côté de La Castellana, certaines voix commencent à s’élever contre la politique mercato du club. Effectivement, ces dernières années, le Real Madrid se concentre surtout sur le marché des joueurs libres ou des jeunes en post-formation. Une attitude plutôt prudente, attentiste et globalement peu dépensière, qui commence à en agacer plus d’un.

La suite après cette publicité

Effectivement, le club présidé par Florentino Pérez vient de passer à côté d’Alphonso Davies, pourtant convoité depuis des années déjà. Alors que le joueur était chaud, le Real Madrid a préféré temporiser et attendre, plutôt que de sécuriser son arrivée au plus vite. Résultat des courses, le Bayern a finalement réussi à convaincre le joueur de rester. Un renfort qui s’envole pour les Madrilènes, qui auraient bien eu besoin d’un joueur de cette qualité pour le poste de latéral gauche, où Ferland Mendy ne fait pas totalement l’unanimité. Le dossier Leny Yoro de l’été dernier, avec un Real Madrid qui a refusé de se positionner à cause d’un prix trop élevé et attendait de le prendre gratuitement en 2025, est aussi encore dans les mémoires.

Adieu Davies

Defensa Central évoque aussi le dossier Vitor Reis, qui s’est finalement engagé avec Manchester City. En refusant de mettre la main à la poche, le Real Madrid affaiblit aussi - c’est relatif bien sûr - son effectif. Il y a clairement un manque de solutions de rechange de qualité dans l’effectif, notamment en défense et au milieu de terrain. Une politique de recrutement très austère, qui risque de coûter cher à la longue. « Le grand problème de la nouvelle politique mercato du Real Madrid », titre par exemple la Cadena SER, et son journaliste Antón Meana a été assez explicite : « c’est le risque de la politique de transfert de Madrid, qui a décidé de ne payer que pour les superstars et de miser sur les joueurs qui veulent quitter leurs clubs en fin de contrat et de payer des primes de signature plutôt que des transferts. C’est un risque qui a bien fonctionné avec Rudiger, avec Alaba ou même avec Mbappé, mais il semble que ça va mal tourner avec Davies et qui sait ce qui va se passer avec Alexander-Arnold ».

La suite après cette publicité

Comme l’indique Relevo, c’est un risque qui est totalement assumé par la direction du Real Madrid. Les décideurs madrilènes estiment que l’image du club est telle qu’elle suffit à convaincre les joueurs, même si ces derniers peuvent avoir des offres plus intéressantes sur le plan financier ailleurs. Ils considèrent que les joueurs qui souhaitent réellement revêtir la tunique madrilène, comme Mbappé, signeront quoi qu’il arrive. José Angel Sanchez et Florentino Pérez ont-ils raison ? Seul le temps, et surtout les résultats, nous le diront…