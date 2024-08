Mats Hummels a trouvé son futur club

Quel sera le prochain club de Mats Hummels ? L’ex-international allemand (78 sélections) est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Dortmund, en juin dernier. Plusieurs clubs en Angleterre et en Italie se sont intéressés à lui, mais selon The Athletic, il est proche de rejoindre l’Espagne. En effet, les discussions entre la Real Sociedad et le champion du monde 2014 sont très avancées.

Le club basque est à la recherche d’un nouveau défenseur, suite au départ de Robin Le Normand, du côté de l’Atlético de Madrid. L’arrivée d’un joueur du calibre de Hummels serait un renfort de poids et d’expérience pour la formation d’Imanol Alguacil. The Athletic rapporte également que la décision finale du défenseur de 35 ans est attendue dans les prochains jours.