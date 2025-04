PSG : les 4 leaders sur qui compte Luis Enrique pour battre Arsenal

C’est un nouveau gros rendez-vous en terres anglaises pour l’équipe de Luis Enrique, qui avait un peu souffert lors de son match retour de quarts face à Aston Villa. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le Paris Saint-Germain voudra logiquement obtenir un bon résultat pour pouvoir le défendre au retour au Parc des Princes, et ainsi se présenter en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Même si les résultats du PSG ont été plutôt moyens ces dernières semaines, avec une défaite 3-1 contre Nice et un match nul 1-1 face à Nantes sur les deux dernières journées de Ligue 1, les Parisiens arrivent dans la peau d’un favori.

« Arsenal et le PSG se ressemblent. Une équipe capable d’attaquer et de défendre tous ensemble, des individualités de haut niveau comme nous sans en être dépendantes. Est-ce qu’Arsenal est la meilleure équipe que nous avons rencontrée ? Je ne sais pas, dur à dire. En tout cas, c’est l’une des meilleures équipes européennes, c’est sûr, nous aussi. L’objectif est de passer une étape supplémentaire après être arrivé au même stade de la compétition que l’année dernière », lançait Luis Enrique en conférence de presse lundi. Et il sait que pour venir à bout de l’équipe entraînée par son compatriote Mikel Arteta, il va pouvoir s’appuyer sur quatre cadres.

Dembélé, la référence

Le quotidien L’Équipe fait ainsi le point sur les leaders de l’équipe. Et le premier nom qui est mentionné n’est autre que celui d’Ousmane Dembélé, le patron de l’attaque parisienne. En plus de ses qualités sur le terrain qui sont évidentes (32 buts et 12 passes décisives en 44 rencontres TCC), Dembouz est un élément fédérateur dans le vestiaire parisien. Un leader, apprécié par tous ses coéquipiers, et aussi par son coach, qui apprécie son état d’esprit et ses sacrifices sur le terrain, qui ne sont pas toujours présents chez les joueurs stars en attaque. Vient ensuite le capitaine, Marquinhos, annoncé partant vers l’Arabie saoudite. Plutôt calme et pas le genre de joueur à pousser des gueulantes devant tout le monde, le Brésilien fait lui aussi l’unanimité auprès de ses partenaires, qui l’écoutent énormément.

Le média sportif indique aussi qu’Achraf Hakimi a un rôle de grand frère dans l’effectif, n’hésitant pas à conseiller et même à recadrer ses partenaires. Une légitimité validée par son statut de joueur essentiel aux yeux de Luis Enrique, et qui lui a permis de prendre du pouvoir dans le vestiaire parisien récemment, en plus d’être performant sur le terrain bien évidemment. Enfin, Gianluigi Donnarumma a aussi pris du gallon en interne ces derniers mois, gagnant le respect de ses coéquipiers au fur et à mesure que son niveau de performance s’élevait aussi. Quant à Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, ils ont perdu en importance dans le vestiaire, ayant été déclassés dans la hiérarchie de Luis Enrique. L’Espagnol sait sur qui il pourra compter ce soir…