Supercoupe UEFA, Bayern-Séville FC : les compos officielles !

Ce sont les deux vainqueurs des coupes européennes qui s'affrontent ce jeudi soir, à 21 heures, à Budapest (match à suivre sur notre live commenté). Après avoir remporté la Ligue des Champions, le Bayern Munich trouve donc le vainqueur pour la sixième fois de l'Europa League, le Séville FC, sur sa route. Le grand gagnant soulèvera la Super Coupe d'Europe. Concernant le onze bavarois, Hansi Flick aligne Manuel Neuer dans la cage, sans surprise. Celui-ci sera protégé par une charnière composée de Lucas Hernandez et Niklas Süle. Côté gauche, c'est David Alaba qui est choisi, tandis que Benjamin Pavard prend le couloir droit.

À la récupération, on retrouve un duo Leon Goretzka-Joshua Kimmich. Devant eux, le coach allemand aligner un trio avec Leroy Sané, Thomas Müller et Serge Gnabry. Enfin, Robert Lewandowski est lui aussi de la partie. Du côté des Andalous, le héros de la dernière campagne européenne définitivement transféré cet 'Bono' garde le but avec devant lui une défense à quatre. Jesús Navas occupe le couloir droit, Sergio Escudero celui de gauche, tandis que Jules Koundé et Diego Carlos seront au centre. Dans le 4-3-3, Julen Lopetegui choisit Fernando pour protéger sa défense, avec Ivan Rakitić et Joan Jordan pour l'épauler. Enfin, il aligne une triplette offensive composée de Lucas Ocampos, Suso, et du double buteur néerlandais lors de la finale remporté face à l'Inter, Luuk de Jong, seul en pointe.

Les compositions officielles :

Bayern : Neuer - Pavard, Sule, Alaba, Lucas Hernández - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski

Séville FC : Bono - Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero - Jordán, Fernando, Rakitic - Suso, De Jong, Ocampos