Bordeaux : les Ultramarines s’attaquent à Admar Lopes

Cette saison, rien ne se passe comme prévu du côté des Girondins de Bordeaux. Alors que le club avait fixé l’objectif de la montée cette saison, il pointe finalement à une triste 17e place au classement après 17 journées. Une situation très inquiétante pour Bordeaux qui peut craindre une nouvelle saison chaotique. Et face à cette nouvelle crise, les Ultramarines (principal groupe de supporters) sont montés au créneau pour exprimer leur mécontentement et demander, une nouvelle fois, le départ d’Admar Lopes, le directeur sportif très critiqué.

La suite après cette publicité

Dans un post publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), les Ultramarines ont tapé du poing sur la table. «Une délégation Ultramarines s’est rendue ce matin au Haillan pour exprimer au nom du VS et des supporters Girondins toute notre colère. Une colère qui s’est voulue aussi constructive et combative. Il s’agit de sauver notre club. Nous nous battrons, à eux d’en faire de même. Nous les avons sentis touchés mais à l’écoute. Le coach satisfait du discours et de l’aide apportée. En revanche, AL (ndlr : pour Admar Lopes) par son comportement inadmissible ce matin n’a plus rien à faire au club. Et ce, au plus vite. Place maintenant à la mission qui nous attend. Dès demain» peut-on lire. Par la suite, le leader des Ultramarines Florian Brunet a donné plus de précisions. « Admar Lopes nous a dit : "Je ne vous respecte pas". Fin du bal. » Ambiance… alors que Bordeaux affrontera ce samedi 15h l’ASSE dans un match déjà décisif pour le maintien.