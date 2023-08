Al-Ittifaq-Al Nassr : les compositions sont là

La 1re journée de Saudi Pro League se clôture ce soir à 20h avec un joli duel entre deux clubs historiques, Al-Ittifaq et Al-Nassr. A domicile, les joueurs de Steven Gerrard s’organise en 4-3-3 avec Paulo Victor dans les cages. Il est situé derrière Sanousi Al-Hawsawi, Marcel Tisserand, Jack Hendry et Abdullah Khateeb. Jordan Henderson, Abdullah Hazzazi et Faisal Al-Ghamdi se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Robin Quaison et Ahmed Al-Ghamdi sont placés autour de Moussa Dembélé.

De son côté, Luis Castro établit Al-Nassr en 4-2-3-1 avec Nawaf Al-Aqidi comme dernier rempart. Devant lui, Nawaf Boushal, Mohammed Al-Fatil, Mukhtar Ali et Ghislain Konan constituent la défense. Le double pivot est assuré par Ali Al-Hassan et Abdullah Al-Khaibari. Seul en pointe, Sadio Mané est soutenu par Abdulmajeed Al-Sulaiheem, Abdulaziz Al-Elewai et Abdulrahman Ghareeb. Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana, Anderson Talisca et Cristiano Ronaldo sont absents.

Les compositions

Al-Ittifaq : Victor - Al-Hawsawi, Tisserand, Hendry, Khateeb - Hazzazi, F. Al-Ghamdi, Henderson - A. Al-Ghamdi, Dembélé, Quaison

Al-Nassr : Al-Aqidi - Boushal, Al-Fatil, Ali, Konan - Al-Hassan, Al-Khaibari - Al-Sulaiheem, Al-Elewai, Ghareeb - Mané