Newcastle : Eddie Howe ne réalise toujours pas la grosse victoire face au PSG

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse deux jours après avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue des champions mercredi soir (4-1), l’entraîneur de Newcastle Eddie Howe est revenu sur ce beau succès de ces joueurs, avouant même qu’il a eu du mal à réaliser ce bel exploit en C1 face à la bande à Kylian Mbappé.

«Je me suis réveillé le lendemain et j’ai regardé le film (du match, ndlr). Je n’ai pas eu l’occasion de le faire le soir même, car je me suis couché tard ! J’étais tellement heureux de le revoir. L’engagement des joueurs et le sentiment qui s’en est suivi resteront, je l’espère, longtemps gravés dans les mémoires», a déclaré le coach de 45 ans face aux journalistes.