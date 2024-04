Neymar fait une grande annonce !

Neymar n’est pas un footballeur comme les autres. Magicien sur le terrain, le Brésilien a émerveillé tant il a agacé durant sa carrière qui n’est pas terminée. Et après une fin en eau de boudin à Paris, l’attaquant de 32 ans a rejoint Al-Hilal cet été. Après des débuts intéressants, le virtuose s’est pourtant blessé lors du rassemblement de septembre avec le Brésil. Touché au ligament croisé, le numéro 10 du club saoudien a fait une croix sur la fin de la saison. Mais voilà, même s’il ne joue plus, "Ney" défraye toujours autant la chronique et ses moindres faits et gestes sont épiés sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, des révélations sur la fin de son aventure parisienne ont également provoqué un tollé. En attendant, Neymar Jr n’a pas réagi. Ce lundi, il est même allé sur X pour annoncer qu’il se lance dans une nouvelle aventure originale : «Voici une nouvelle façon de faire la fête ensemble. En partenariat avec Fun Brands, nous lançons ma ligne de cocktails et de mocktails. Cette nouveauté mondiale sera d’abord lancée au Brésil dans le courant de l’année.» Après s’être délecté de son jeu pendant des années, les Brésiliens pourront donc goûter aux cocktails du meilleur buteur de la Selecao.