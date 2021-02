Christophe Jallet rejoint Canal+

Dimanche 7 février, la chaîne Téléfoot a cessé d'exister après le fiasco Mediapro. Canal+ a ainsi récupéré les droits tv de la Ligue 1 Uber Eats. Mais la chaîne cryptée ne s'arrête pas en si bon chemin.

La suite après cette publicité

Selon L'Equipe, Canal+ a recruté Christophe Jallet. L'ancien joueur du PSG et de l'OL a fait ses débuts sur la chaîne Téléfoot et s'est rapidement montré très convaincant en tant que commentateur et pertinent en tant que consultant. Le quotidien sportif ajoute que Jallet va intervenir régulièrement et qu'il devrait débuter ce dimanche lors du Canal Football Club.