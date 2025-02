Vidéo : le but exceptionnel de Neymar avec Santos

Il avait eu du mal au début, mais ça semble aller mieux ! Alors que Santos défie l’Inter de Limeira dans le championnat paulista (championnat régional), l’ancien du Barça et du PSG s’est offert un but somptueux.

Un corner rentrant parfait qui a terminé sa course au fond des filets pour signer le deuxième but de la partie, alors qu’en plus de ce golazo, il a aussi distillé deux passes décisives pour Tiquinho Soares. Neymar est de retour !