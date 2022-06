Sénégal-Bénin : les compositions officielles

Pour lancer sa campagne de qualifications pour la CAN 2023, qui se déroulera en Côte d'Ivoire dans un peu plus d'un an, le Sénégal reçoit le Bénin au stade Abdoulaye Wade (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Après la victoire à la CAN 2022, la qualification au Mondial 2022, nouvel objectif en ligne de mire pour les joueurs d'Aliou Cissé : se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans une poule à sa portée (Bénin, Mozambique et Rwanda), le Sénégal doit bien démarrer et tenir son rang de Champion d'Afrique. Et pour commencer ces qualifications, Idrissa Gueye est sur la banc. Sadio Mané est bien présent avec Sarr et Dia devant. Matar Sarr remplace Gueye au milieu.

La suite après cette publicité

De son côté le Bénin, va chercher à retrouver la CAN, sa dernière participation remonte à 2019. Ils étaient d'ailleurs parvenus à se hisser jusqu'en quarts de finale, éliminés justement par le Sénégal. Une défaite 1-0, Idrissa Gueye avait été le bourreau des Écureuils. Et pour le onze, Steve Mounié et Jodel Dossou seront chargés de l'animation offensive.

Sénégal : E.Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Ciss – P.Gueye, N.Mendy, M. Sarr – Mané (cap.), Dia, Sarr.

Bénin : Allagbé - Doremus, Verdon, Adenon (cap.), Kiki - Ahlinvi, D'Almeida - Dossou, Tosin, Tidjani - Mounié.