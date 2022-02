Sebastian Giovinco fait son retour en Italie et signe à la Sampdoria

Libre depuis cet été et une expérience à Al-Hilal, Sebastian Giovinco (35 ans) fait son retour en Serie A. Ancien, d'Empoli et de Parme, celui qu'on appelle "La Fourmi Atomique" vient de s'engager avec la Sampdoria jusqu'à la fin de la saison. Vainqueur des Serie A 2013, 2014 et 2015 avec la Juventus, il avait réalisé de belles choses en MLS du côté de Toronto.

D'ailleurs, il avait gagné le titre en 2017 avec la franchise canadienne. International italien avec 23 capes (1 but), il avait pris part à l'Euro 2012 perdu contre l'Espagne (4-0) en finale. C'est une nouvelle page dans sa carrière que s'offre cet attaquant de poche de 1,64m.