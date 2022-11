CdM 2022 : les supporters qataris trollent les Allemands

Souvenez vous, lors du premier match de Coupe du monde de l'Allemagne contre le Japon (1-2), les hommes d'Hansi Flick avaient contesté le fait que leur capitaine ne puisse pas porter un brassard One Love, en soutien à la communauté LGBT, en mettant leur main devant la bouche. Hier soir, au stade Al-Bayt au Qatar, lors d'Espagne-Allemagne (1-1), les joueurs allemands se sont fait charrier.

Des spectateurs qataris, présents au stade, ont brandi des portraits de l'ancien international Mesut Özil (92 sélections, 23 buts) en se couvrant la bouche. Leur objectif était de dénoncer l'attitude "politique" des Allemands, Özil en avait fait les frais à l'époque pendant la répression des Ouïghours.

A fan goes around the Germany fans holding up a poster of Mesut Ozil and covering his mouth. pic.twitter.com/AfSPhKWP8L