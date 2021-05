Real Madrid, Tottenham : Gareth Bale a pris sa décision pour son futur

Où évoluera Gareth Bale (31 ans) la saison prochaine ? Il est pour le moment impossible de répondre à cette question concernant l'international gallois, prêté par le Real Madrid (où son contrat expirera en juin 2022) à Tottenham cette saison et auteur de 16 buts toutes compétitions confondues. Et alors qu'il a grandement participé à la 7ème place finale des Spurs en Premier League cette saison en inscrivant un doublé sur la pelouse de Leicester ce dimanche (4-2), dans le cadre de la 38ème et dernière journée du championnat anglais, l'attaquant du club londonien appartenant aux Merengues a été très clair au sujet de son avenir.

« Ma décision sera connue après l'Euro 2020. Je sais ce que je vais faire mais si j'annonce quoique ce soit maintenant, ça ne provoquera que le chaos. Je ne pense à rien d'autre que le Pays de Galles », a ainsi expliqué Gareth Bale au micro de Sky Sports après la victoire de Tottenham au King Power Stadium. Le capitaine des Dragons va donc pleinement pouvoir se concentrer sur l'Euro 2020, où il sera très attendu après une fin de saison convaincante avec les Spurs.