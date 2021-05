Euro 2020 : ce qu'il faut savoir du Pays de Galles

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification de la sélection et le groupe

Après avoir échoué à gagner son ticket pour la Coupe du Monde en Russie (2018), le Pays de Galles est revenu avec de meilleures intentions pour l'Euro 2020. Placés dans un groupe relativement homogène lors des qualifications avec la Croatie, la Slovaquie, la Hongrie et l'Azerbaïdjan, les Dragons se sont qualifiés à l'arraché pour le deuxième Euro de leur histoire, après celui de 2016 en France. Le Pays de Galles a en effet obtenu le dernier ticket pour le championnat d'Europe des nations en s'imposant contre la Hongrie (2-0), un concurrent direct, grâce à un doublé d'Aaron Ramsey lors de la 10ème et dernière journée des éliminatoires. Le Pays de Galles a terminé 2ème de son groupe avec 14 points au compteur, juste derrière la Croatie (17 points). Les partenaires de Gareth Bale ont, avec 6 buts encaissés, le statut de meilleure défense de leur groupe E, ne marquant néanmoins qu'à 10 reprises. Placé dans le groupe A de cet Euro 2020 en compagnie de l'Italie, de la Suisse et de la Turquie, le Pays de Galles peut croire en ses chances d'atteindre la phase a élimination directe.

Le onze type

Les qualités et faiblesses de la sélection

Et si le Pays de Galles réitérait sa performance de 2016 ? Cinq ans après avoir impressionné en France pour le premier Euro de leur histoire (élimination en demi-finales contre le Portugal), les Dragons entreront dans la compétition avec l'étiquette d'outsider. Car si les Italiens font office de grands favoris de cette poule, les Suisses et les Turques semblent à la portée de cette formation galloise. Si Ryan Giggs, au cours des trois dernières années, a tenté plusieurs systèmes de jeu en essayant de nombreux joueurs, Robert Page, qui a dirigé les 5 dernières rencontres de la sélection galloise, semble clairement favoriser un système en 3-4-3 avec de la stabilité. Les Gallois vont s'appuyer sur leurs principales qualités et devront surtout appliquer à la lettre les préceptes d'un jeu impliquant une efficacité diabolique. Le Pays de Galles est en effet une équipe habituée à souffrir et préférant laisser la possession à son adversaire (30% de possession en moyenne sur les 3 derniers matchs) afin de pouvoir faire valoir ses atouts et laisser parler l'explosivité et la vitesse de ses joueurs en contre-attaque. Pour cela, le peuple gallois peut compter sur le retour en forme de son capitaine Gareth Bale (Tottenham), lui qui aura la responsabilité de guider les siens dans cet Euro et de dynamiser les offensives galloises sur son couloir droit. A l'opposé, l'explosif Daniel James (Manchester United) sera également chargé de créer le danger sur son côté gauche.

Et comment ne pas mentionner l'importance d'Aaron Ramsey (Juventus) pour les Gallois, lui qui avait terminé co-meilleur passeur de l'Euro 2016 (4 offrandes) avec Eden Hazard ? S'il est en forme, ses courses à répétition seront un atout de poids pour les siens dans les phases de transition. Si le Pays de Galles ne dispose pas, sur le papier, de pléthores de stars contrairement à d'autres nations plus importantes, il possède dans ses rangs plusieurs jeunes éléments intéressants comme Harry Wilson (qui évolue en faux n°9), Ethan Ampadu ou encore Joe Rodon disposant également d'une petite expérience non négligeable au plus haut niveau. L'une des principales incertitudes demeure au niveau des confrontations face à des grandes sélections. Depuis l'Euro 2016, les Dragons n'ont pas réellement eu l'opportunité de se frotter au gratin du football mondial. Les rares fois où cela a été le cas, le Pays de Galles a eu du mal (défaite contre la Belgique et la Croatie), ce qui peut poser quelques interrogations concernant leur capacité à résister aux assauts d'une équipe lourdement armée en face. D'autant plus que Danny Ward, qui semble tenir la corde dans la hiérarchie des gardiens devant le très expérimenté Wayne Hennessey, n'officie qu'en tant que doublure à Leicester et n'a pas de référence au plus haut niveau, derrière une défense jeune et relativement inexpérimentée. Une phrase de Robert Page, datant de mars, résume finalement parfaitement l'état d'esprit de la 17ème nation au classement FIFA : « c’est assez excitant d’essayer de créer l’histoire. »

Le sélectionneur : Robert Page

Nommé le 15 janvier 2018 à la tête du Pays de Galles, Ryan Giggs pensait connaître sa première compétition internationale en tant que sélectionneur. Mais voilà, l'ancien joueur emblématique de Manchester United est accusé de violences conjugales et la fédération galloise a pris la décision, en avril dernier, d'écarter l'homme aux 930 matchs avec les Red Devils pour l'Euro 2020. Robert Page, qui assurait déjà l'intérim lors des cinq dernières rencontres des Dragons au mois de mars, est donc l'homme en charge de la sélection galloise pour ce championnat d'Europe des nations disputé dans 11 pays différents. Ancien joueur de Watford, Cardiff ou encore Sheffield United, le natif de Llwynypia a, après des expériences d'adjoint et de numéro un à Port Vale puis à Northampton, gravi les échelons avec le Pays de Galles. Robert Page est d'abord passé par les U17, les U19 et les U21 avant de devenir l'assistant de Ryan Giggs. Et donc d'assurer l'intérim depuis le 3 novembre 2020. Pour le moment, son bilan de sélectionneur principal est honorable, avec 4 victoires et 1 défaite (contre la Belgique, 1-3) en 5 matchs. A l'image du Pays de Galles, la pression n'est clairement pas sur ses épaules et il peut aborder cette compétition l'esprit libéré.

Le joueur à suivre : Gareth Bale

Capitaine du Pays de Galles, star mondiale du ballon rond, appartenant à l'un des plus grands clubs de la planète (Real Madrid) et évoluant dans l'un des championnats les plus réputés au monde (Premier League, prêté à Tottenham), Gareth Bale possède tous les arguments pour être le joueur à suivre de cette sélection. D'autant plus que l'attaquant gaucher est un maillon essentiel du rouage de son équipe. Cela tombe bien car le natif de Cardiff a terminé l'exercice 2020-2021 en grandes pompes avec les Spurs, avec qui il a inscrit 14 buts et délivré 3 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues. Un retour en forme qui intervient au meilleur des moments pour Robert Page, qui pourra donc assurément s'appuyer sur un élément d'expérience ayant déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau. La mission de Gareth Bale sera de mener son pays vers les sommets tout en encadrant et en accompagnant ses jeunes coéquipiers, qui rêvent d'un nouvel exploit du Pays de Galles à l'Euro.

La liste des 26

La liste des 26 joueurs convoqués par Robert Page pour disputer l'Euro 2020 n'est pas encore tombée.