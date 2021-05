Premier League : Liverpool et Chelsea se qualifient pour la Ligue des Champions, Leicester devra se contenter de l'Europa League

Avant la fin des hostilités en Ligue 1, les fans de football avaient droit à un joli multiplex anglais, avec les 10 rencontres de cette 38e journée de championnat britannique. Au cœur de ce dimanche après-midi, plus de suspense pour le titre mais une lutte passionnante pour la Ligue des Champions entre Chelsea, Liverpool et Leicester. Deux places pour trois candidats, alors que les Blues et les Reds étaient respectivement troisièmes et quatrièmes au coup d'envoi des rencontres. Chelsea affrontait Aston Villa en déplacement, Liverpool accueillait Crystal Palace alors que Leicester défiait Tottenham au King Power Stadium. Et ce sont finalement les équipes de Jürgen Klopp et de Thomas Tuchel qui ont obtenu leur ticket pour la plus prestigieuse des compétitions.

Les Foxes avaient pourtant bien démarré, grâce à Jamie Vardy, avant qu'Harry Kane n'égalise avant la pause. Au retour des vestiaires, Vardy frappait encore, mais Leicester était rejoint une nouvelle fois, cette fois à cause de Davinson Sanchez. Bale donnait ensuite la victoire aux Spurs en toute fin de match avec un doublé (3-2 et 4-2), crucifiant l'équipe de Brendan Rodgers au tout dernier moment. Liverpool a pour sa part battu l'écurie de la capitale anglaise sans trop de souci (2-0), via deux réalisations de Sadio Mané. De son côté, Chelsea a perdu 2-1 face aux Villains. Bertrand Traoré a donné l'avantage au club de Birmingham, puis, El Ghazi doublait la mise en deuxième période. Werner pensait réduire l'écart à l'heure de jeu, mais son but était annulé. C'est finalement Chilwell qui s'en chargeait, dix minutes plus tard. On peut le dire, les Blues s'en sortent très bien et peuvent remercier Tottenham...

Scénario cruel pour Arsenal également

On notera que Manchester City a terminé en beauté en s'imposant face à Everton sur le score de 5-0, grâce à des réalisations de Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden. Pour son dernier match de PL avec les Skyblues, le Kun Aguero s'est aussi mêlé à la fête avec un doublé. De son côté, Manchester United, qui était déjà assuré d'être voisin de son dauphin citizen, a aussi conclu sa saison sur un succès, 2-1 contre Wolverhampton, avec des buts d'Elanga et Mata et de Semedo pour les Wolves. Pour l'Europa League et la Conference League, il y avait également du suspense. Si la cinquième place est revenue à Leicester, West Ham a sécurisé la sixième position grâce à ses trois points pris contre Southampton (3-0). Pablo Fornals inscrit les deux premiers buts des Hammers, avant d'être suivi par Declan Rice.

Pendant une bonne partie de la soirée, Arsenal pensait avoir arraché la septième place, qui donne elle accès à la Conference League. Les Gunners ont battu Brighton 2-0 - un doublé de Nicolas Pépé - et expulsaient ainsi provisoirement leur rival de Tottenham des compétitions européennes. Mais ce but de Gareth Bale en fin de match a tout changé pour les Spurs, qui terminent donc septièmes. On notera que pour la relégation en Championship, tout était déjà joué, puisque Fulham, West Bromwich Albion - défait 3-1 par Leeds - et Sheffield United étaient condamnés depuis plusieurs semaines.

