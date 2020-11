Barça : Joaquin allume Ronald Koeman

Les débuts de Ronald Koeman en tant qu'entraîneur du FC Barcelone sont loin d'être parfaits : une 12e place en Liga, avec déjà 2 défaites en 6 matchs. Arrivé pour redresser le Barça, l'entraîneur batave compte quand même deux succès en Ligue des Champions. Mais est-il le candidat idéal pour cette tâche ? Joaquin, qui a été sous ses ordres à Valence, a sa petite idée.

Dans une interview à la Cadena SER, l'actuel joueur du Betis n'a pas été tendre avec le Néerlandais : « ce n'était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive, la vérité n'était pas agréable. Je ne veux pas parler parce que ce qui s'est passé là-bas fait mal, j'ai passé un mauvais moment. Je ne prendrais pas Koeman en tant que responsable du matériel, heureusement ça n'a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l'année. Je ne vais pas le saluer et il ne va pas me saluer non plus ». Ambiance, à une semaine des retrouvailles entre les deux.