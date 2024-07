Amicaux : Lille s’impose pour la première de Bruno Genesio

La saison va bientôt reprendre pour plusieurs clubs de Ligue 1. Prenant part aux tours préliminaires de Ligue des Champions, le LOSC est dans ce cas de figure mais va faire sa rentrée avec pas mal de changements. Alors que Paulo Fonseca a quitté les Dogues pour rejoindre l’AC Milan, les dirigeants nordistes ont misé sur Bruno Genesio. Un pari qui mérite d’être tenté vu l’expérience en Ligue 1 de l’ancien coach de Lyon et Rennes.

Ce mardi, le Lyonnais faisait ses premiers pas avec le club nordiste. Et comme son voisin lensois Will Still dans la même situation contre Courtrai samedi, Genesio a réussi ses premiers pas en battant le club belge de Deinze. Alors qu’Alexsandro et Tiago Morais ont vite donné l’avantage aux Lillois, Benjamin André a répondu à la réduction de l’écart belge en fin de rencontre. Un succès (3-1) qui permet au LOSC de bien lancer sa préparation estivale.