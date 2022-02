JT Foot Mercato : le Real Madrid va réaliser un mercato historique

La suite après cette publicité

Le vestiaire du PSG veut "éclater" le Real

Selon ABC, le vestiaire du Paris-Saint-Germain serait ravi de retrouver le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le média espagnol révèle que les Parisiens auraient grandement célébré le résultat du tirage, avec des scènes de joie et la certitude de gagner. Lionel Messi étant même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club. Sergio Ramos, quant à lui, a été surpris de la réaction de ses coéquipiers, le principal intéressé ne voulait pas tomber face au club dont il a porté le brassard pendant plusieurs saisons.

Le Real Madrid prépare un mercato historique cet été

La piste menant à Erling Haaland semble de plus en plus compliquée mais le plan B du Real s'appellerait Robert Lewandowski. Le Polonais arrive en fin de contrat en 2023 et sera en position de force pour négocier un départ du Bayern, ce qui semble être sa priorité. Le club pourrait le vendre dès l'été prochain pour ne pas le voir quitter la Bavière libre. Sadio Mané aussi sera en fin contrat en 2023 et selon Goal, le Sénégalais penserait à découvrir La Liga. Le joueur était déjà proche de signer chez les Merengues en 2018 puis en 2019 mais sans succès. Le prochain mercato pourrait être le bon pour la Casa Blanca qui pourrait accueillir le champion d'Afrique et pallier le potentiel départ d'Eden Hazard. Le FC Barcelone sera aussi écouté par le clan Mané en vue de la prochaine intersaison.

Kurt Zouma sanctionné après sa vidéo polémique

Titularisé ce mardi soir face à Watford, Kurt Zouma a reçu les nombreuses critiques des fans de Watford mais pas que... La Fondation Brigitte Bardot, qui milite pour la défense des droits des animaux, a déjà porté plainte contre l'international français et demande à ce que ces violences soient «immédiatement condamnées» par Didier Deschamps et Noël Le Graët. Autre organisation qui se bat pour la protection des animaux, la PETA demande la radiation immédiate du défenseur axial des Bleus. Pour rappel, en France, un acte cruel envers un animal peut être puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende.