Real Madrid : Jorge Mendes met le feu au dossier Marco Asensio

À Madrid, l’été sera chaud. Dans le sens des arrivées, toute la capitale espagnole s’enflamme à l’idée de voir la Casa Blanca accueillir Kylian Mbappé, voire Erling Haaland. Bien décidé à animer le prochain mercato, le club de Florentino Pérez compte également s’activer dans le sens des départs. Ainsi, Marcelo, Gareth Bale, Luka Jovic, Mariano Diaz ou Eden Hazard sont autant d’éléments en partance, ou que les Merengues poussent à plier bagage.

Et puis viennent les cas des joueurs que Madrid aimerait prolonger, mais qui n’ont toujours pas apposé leur signature au bas de leur nouveau bail. C’est le cas de Marco Asensio. À 26 ans, le milieu offensif n’est pas devenu le Mbappé espagnol comme le présidaient certains, malgré de belles promesses affichées à son retour de prêt à l’Espanyol. Mais le natif de Palma de Majorque réalise sa saison la plus prolifique face au but.

Le choix Mendes change tout

Auteur de 11 buts et 1 passe décisive en 37 rencontres, toutes compétitions confondues, Asensio a su démontrer qu’il avait encore sa place au sein de la Casa Blanca. Sauf que son contrat courant jusqu’en 2023 n’a toujours pas été prolongé. Et le temps ne joue pas en faveur du Real. Les Madrilènes lui ont déjà fait une offre, mais leur ligne de conduite est claire : offrir un bail longue durée, mais en conservant le salaire actuel du joueur (4 M€ annuels).

Prêt à poursuivre l’aventure, le joueur donne toutefois de sacrés maux de tête à ses dirigeants. Passé dans le giron de Jorge Mendes tout récemment, Asensio a clairement bougé pour se donner le plus d’options possibles selon les médias locaux. Et au vu de sa saison, l’Espagnol sait que son nouveau représentant va s’en servir pour servir ses intérêts. D’ailleurs, la Cadena SER affirme que le super agent portugais cherche de multiples portes de sortie à l’international. Et les prétendants ne manquent pas : l’AC Milan, la Juventus et Newcastle seraient très intéressés. La bataille ne fait que commencer.