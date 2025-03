En Bulgarie, une minute de silence pour un ancien joueur.. qui n’était pas mort !

Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre l’Arda Kardzhali et le Levski Sofia, respectivement cinquième et deuxième du classement, les hôtes ont appelé à une minute de silence pour se souvenir de l’ancien footballeur de l’Arda, Petko Ganchev. Un beau geste de la part du club local… sauf que Petko Ganchev est vivant. «J’entre dans ma maison et ma femme m’accueille en larmes et crie : 'Petko, Petko, ils ont annoncé à la télévision que tu es mort !'» raconte hilare l’ancien joueur bulgare.

La suite après cette publicité

Le club s’est empressé de publier un communiqué pour effacer son erreur, en présentant «ses plus sincères excuses à Petko Ganchev, ancien joueur d’Arda, et à sa famille, suite aux informations erronées reçues par le club concernant son décès. Nous souhaitons à Petko Ganchev de nombreuses années de bonne santé.» Sur le terrain, la rencontre s’est achevée sur le score de 1-1, permettant aux locaux de se rapprocher du top 4.