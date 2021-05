Le Real Madrid crie à l'injustice, l'Italie veut la tête d'Andrea Pirlo

La suite après cette publicité

Le Real Madrid laisse échapper le titre en Liga

En Espagne, un autre choc se jouait hier soir entre le Real Madrid et le Séville FC. Alors que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont partagé les points samedi après-midi, le Real avait une occasion en or de revenir à hauteur des Colchoneros. Sauf que là aussi, ce choc s'est soldé sur un nul (2-2). Comme le résume AS dans son édition du jour : «Madrid perd la main». Surtout, il y a eu des décisions arbitrales contestées qui font polémique ce matin. «Le VAR a accordé un penalty contesté à Séville et a annulé celui commis sur Benzema.» Des faits de jeu qui ont provoqué la grosse colère Zinedine Zidane après la rencontre : «Oui, je suis très énervé. Il faut m'expliquer la règle des penalties. C'est tout. J'ai parlé avec l'arbitre, il m'a donné une explication et voilà. Je n'aime pas parler des arbitres, mais aujourd'hui, la sensation n'est pas bonne», a déclaré l'entraîneur français. De son côté, Marca estime que ce «match change la Liga» pour la fin de saison. Le championnat est désormais «entre les mains de l'Atlético, l'équipe de Simeone compte à nouveau sur elle-même pour être championne», résume le quotidien madrilène. De son côté, Estadio Deportivo revient sur cette main polémique alors que Séville, comme un symbole, n'a pas réussi à l'emporter sur la pelouse du Real depuis 13 ans ! Les Sévillans gardent le podium en ligne de mire. Enfin, pour El País, cette Liga passionnante «est digne d'un film Alfred Hitchcock» ! Le suspense est total en Liga.

Rien ne va plus pour Pirlo à la Juve

On traverse les Alpes, direction l'Italie où l'AC Milan a frappé un grand coup dans la course au podium hier. Les Rossoneri se sont imposés (3-0) sur la pelouse de la Juventus. Un tour de force qui leur permet de reléguer leur adversaire du soir en 5e position et à eux de s'installer à la 3e place du classement. Forcément, ce matin, la presse transalpine réclame haut et fort le départ d'Andrea Pirlo à l'image du Corriere dello Sport qui juge que la Vieille Dame a été «débordée par le Milan.» Après neufs scudetti consécutifs, la Juve n'a rien réussi cette saison et c'est donc l'ancien milieu de terrain qui est dans l'œil du cyclone, surtout sans la Ligue des Champions en fin de saison. Tuttosport a vu un «super Milan» et dit déjà «aurevoir» à Pirlo ! «Des Rossoneri débordants qui ont manqué un pénalty, triomphent avec les buts de Díaz, Rebić & Tomori. Une Juve horrible emportée, glisse à la 5ème place avec un coach indéfendable», cartonne le journal turinois. Pour La Gazzetta dello Sport, ce qu'a réalisé le Milan hier soir est une véritable «merveille», face à une Juve complétement «écrasée». Les heures sont désormais comptées pour Andrea Pirlo !

L'Angleterre tremble pour Maguire

En Angleterre, Manchester United a retardé le sacre de son voisin, Manchester City ! En s'imposant (3-1) sur la pelouse d'Aston Villa, les Red Devils ont empêché Manchester City de s'adjuger le titre cette saison. Et c'est une nouvelle qui fait les gros titres du Daily Mail qui s'en amuse ce matin : «Remettez le champagne dans la glace, City !», exhorte la publication anglaise qui fait référence à la sortie de Pep Guardiola la semaine dernière qui avait annoncé que le champagne était au frais… «United prolonge l'attente de Pep pour le titre», écrit encore le journal. Mais la grosse frayeur du match vient de Harry Maguire, sortie blessé après un énorme tacle d'El Ghazi. Le Daily Star le renomme même : «le mordeur de cheville.» Sauf que cela inquiète Manchester United pour la finale d'Europa League, le 26 mai prochain. Et encore plus l'Angleterre comme l'indique le Daily Telegraph qui craint que le défenseur ne soit trop juste pour l'Euro et soit obligé d'y renoncer. «United et la sélection sont dans l'attente pour Maguire», indique le journal. C'est presque tout un pays qui retient sa respiration…