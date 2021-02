Kappa lance un concours pour les clubs amateurs

Réputé pour la qualité de ses maillots de foot, l'équipementier Kappa lance une opération spéciale à destination des clubs amateurs : PLAY LIKE A PRO !

Lancée depuis le 15 janvier 2021, cette opération a pour but d'accompagner les clubs amateurs, en difficulté depuis l'arrêt des championnats en raison de la pandémie de coronavirus qui se prolonge. Le principe de PLAY LIKE PRO est simple, il suffit de s'inscrire au concours en rentrant les coordonnées de son club pour tenter de faire partie des sept heureux vainqueurs, qui auront la chance d'être conviés pour une journée de travail au siège de Kappa Europe, à Nantes, et auront la chance de designer et réaliser leurs maillots uniques, comme Kappa le fait avec ses équipes professionnelles.

Les clubs tirés au sort bénéficieront d’activations inédites tout au long du processus d’accompagnement et ce, jusqu’à la remise finale des maillots. Via cette opération, les clubs sélectionnés seront amenés à vivre une réelle expérience en s’immisçant dans l’univers de la marque mais également en découvrant tous les processus relatifs à l’élaboration des maillots de football !

La condition pour participer

Pour participer, il faut toutefois remplir une condition : être déjà équipé par Kappa en France pour la saison 2020/2021 et/ou prévoir de l'être pour 2021/2022. Ce concours est ouvert aux équipes féminines et masculines mais le kit (maillot, short, chaussettes) du vainqueur sera destiné uniquement à l’équipe fanion/sénior du club. 14 clubs seront tirés au sort et devront ensuite s’affronter sur le compte Facebook de Kappa. Les sept équipes qui récolteront le maximum de like sur la photo de leur club remporteront ce concours et bénéficieront de l'accompagnement privilégié de l'équipementier. Les inscriptions se font sur la plateforme www.kappaplaylikeapro.fr et sont ouvertes jusqu’au mercredi 10 février 2021 inclus.