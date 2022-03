La comparaison très osée de Javier Tebas entre les 3 clubs fondateurs de la Super League et Vladimir Poutine

Décidément, ce Financial Times Business of Football Summit est riche en déclarations fracassantes. La raison ? Cet événement a pour invités des personnalités telles qu’Aleksander Ceferin, Javier ou encore Andrea Agnelli. Il va donc sans dire que ç’a été l’occasion idéale pour certains d’attaquer frontalement le projet de la Super League.

La suite après cette publicité

Et après les attaques virulentes du président de l’UEFA, le patron de la Liga s’est adressé à la Juve au Real Madrid et au Barça en utilisant une métaphore pour le moins remarquée vu le contexte géopolitique actuel. « Ils mentent plus que Poutine. » Ambiance…

Extraordinary scenes and tension at #FTFootball as La Liga head Javier Tebas calls out Juventus chairman Andrea Agnelli (seated w back to me at front table in pic) and launches against the 3 clubs still pushing the Super League



“They lie more than Putin!”



🥶🥶🥶 pic.twitter.com/nH8ILBbiFC