Super League : les nouvelles menaces d'Aleksander Ceferin et l'UEFA

19 avril 2021. Douze grands clubs européens annonçaient en choeur la création d'une Super League en Europe. «L'AC Milan, Arsenal, l'Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, le FC Internazionale Milano, la Juventus FC, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid CF et Tottenham ont rejoint en tant que clubs fondateurs. Trois autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Mais cet ambitieux projet est vite tombé à l'eau. Dans les heures, voire les jours qui ont suivi, de nombreux clubs ont jeté l'éponge puisqu'ils étaient menacés à la fois par leurs fédérations nationales et par l'UEFA. Certains ont été exclus de l'ECA. Finalement, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont les trois écuries à avoir insisté jusqu'au bout pour lancer ce projet. Un projet qui a été vivement critiqué à l'époque par Aleksander Ceferin. Le président de l'UEFA avait multiplié les menaces envers les clubs tentés.

Ceferin menace encore

Quelques mois plus tard, la Juve, le Real Madrid et le Barça n'ont toujours pas abandonné l'idée de lancer cette nouvelle ligue. La semaine dernière, le Telegraph a annoncé que les trois mastodontes européens avaient planché sur une nouvelle formule, où il n'y aurait pas de qualifications automatiques, et qu'ils comptaient la dévoiler ce jeudi. Mais c'était sans compter sur Aleksander Ceferin, qui a décidé de leur couper l'herbe sous le pied.

Le patron de l'UEFA a ainsi confié lors d'une conférence ce jeudi. « Ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie. Maintenant, nous entendons qu'ils en lancent une autre dans une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle (...) Ils peuvent continuer à payer n'importe qui dire que c'est un bon projet mais c'est un non-sens. Et pendant que nous sauvons les joueurs avec d'autres parties prenantes, pendant que nous travaillons à aider pendant une situation terrible, ils travaillent sur un projet comme celui-là».

Puis il a à nouveau menacé les clubs songeant y participer, comme il l'avait fait la première fois. «J'en ai assez de parler de ce projet non footballistique. (...) Ceux qui veulent jouer en Super League ne pourront pas participer aux compétitions organisées par l'UEFA». Le message est clair. Ceferin et l'UEFA ne veulent toujours pas entendre parler de cette Super League.