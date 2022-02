Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus veulent relancer la Super League !

Il y a un an déjà, les plus grands clubs européens secouaient la planète foot en annonçant l'idée d'une Super League européenne. Une idée qui avait pour but de concurrencer voir d'éteindre la Ligue des champions, mais aussi et surtout d'offrir plus de revenus aux grands clubs, qui pour la plupart, connaissaient des difficultés financières. Mais après la colère des supporters et les sanctions de l'UEFA, le projet de Super League avait fini par être mort-né. Du moins c'est ce que l'on croyait.

Des 12 membres fondateurs, seuls trois continuaient à chercher une nouvelle formule pour re-proposer l'idée de la Super League. Selon les informations du Telegraph, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus n'ont jamais abandonné cette idée et vont même annoncer dans la semaine une nouvelle version de la Super League. Une version avec des modifications concernant certaines règles qui avaient provoqué la colère des supporters et fans de football. Ils espèrent mettre l'opinion publique de leur côté et ainsi contrer l'UEFA qui empêche la création de la SL.

Le PSG et Nasser al-Khelaïfi dans le viseur

Les trois clubs veulent d'abord supprimer l'idée des membres permanents comme c'était le cas à l'origine. Cette nouvelle version permettrait donc à tous les clubs de pouvoir avoir une chance d'y participer (ou non) et donc une meilleure équité. Pour se qualifier, il faudrait, comme pour la Ligue des champions, terminer dans les premières places du Championnat. Aucun club ne serait assuré de jouer la compétition chaque année. Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, doit prendre la parole jeudi lors d'un sommet de l'industrie du sport et devrait exposer les nouvelles propositions de Super League. Selon le média britannique, les six clubs anglais (Arsenal, Liverpool, City, Chelsea, United, Tottenham) ont abandonné l'idée mais les clubs italiens (Inter, Milan et Juventus) et donc les trois espagnols (Real Madrid, Atlético et Barça) rêvent toujours secrètement de mettre en place ce projet.

La décision d'essayer de relancer la Super League intervient avant une audience prévue devant la Cour européenne de justice pour contester ce qu'ils appellent la position « monopolistique » de l'UEFA sur le football européen. Les trois clubs visent aussi le PSG et surtout son président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier est jugé beaucoup trop proche de l'UEFA encore plus depuis l'épisode de la Super League où les dirigeants parisiens n'avaient pas adhéré au projet. Ils dénoncent l'injustice du fair-play financier quand certains clubs (PSG) sont financièrement soutenus par des Etats. Le fait que Nasser Al-Khelaïfi, président du groupe beIN, soit le sponsor de la Ligue des champions, dérange aussi. Enfin, ce nouveau projet de Super League promet de favoriser la croissance des équipes compétitives dans certaines zones où les fans de football n'ont pas accès à un football de haut niveau. La ville de Dublin ou le Luxembourg sont cités.