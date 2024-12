OL : Alexandre Lacazette a remis les pendules à l’heure

Depuis le début de saison, l’Olympique Lyonnais doit composer avec un effectif XXL. Se heurtant à un groupe pléthorique, Pierre Sage doit souvent faire face à des choix compliqués. Dans le secteur offensif, le technicien lyonnais a l’embarras du choix. Outre la présence de plusieurs ailiers au profil différent, la concurrence est également très rude au poste d’attaquant avec Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Gift Orban. Alors que le premier cité est le capitaine des Gones et jouit d’un statut d’indiscutable, le duel entre Orban et Mikautadze s’annonçait féroce même si le second cité, par son passé d’enfant de Lyon, partait avec un avantage dans le cœur des supporters.

La suite après cette publicité

Pourtant, après des débuts compliqués et le doublé salvateur du Nigérian face à Strasbourg (4-3), Georges Mikautadze a connu une période de creux. Pourtant, au gré de performances satisfaisantes et avec un compteur enfin débloqué dernièrement, le Géorgien est revenu dans la course et a évincé Gift Orban, qui ne rentre actuellement plus dans les plans de Pierre Sage. Ce jeudi, Mikautadze s’est même illustré avec un doublé plein de classe face à Qarabag (1-4) en Ligue Europa. Une performance qui a confirmé que l’ancien Messin était en grande forme et qu’il pouvait clairement prétendre à une place de titulaire avec l’OL à terme. Au vu des performances parfois compliquées d’Alexandre Lacazette cette saison, le débat a alors même été ouvert par certains supporters rhodaniens cette semaine.

Alexandre Lacazette salue la prestation globale de son équipe

Ainsi, Alexandre Lacazette se devait de répondre présent ce dimanche face à Nice. Et face aux Aiglons, l’attaquant de 33 ans a remis tout le monde d’accord. Titularisé à la pointe de l’attaque aux côtés de Saïd Benrahma et Malick Fofana, l’ancien d’Arsenal s’est illustré en inscrivant son premier triplé de la saison dans la victoire large des siens (4-1). Faisant parler son sens du but dès la 4e minute sur un centre merveilleux de Clinton Mata, le numéro 10 lyonnais a doublé la mise grâce à un autre but d’attaquant juste avant la pause. Parachevant sa belle fête par un penalty transformé à la 70e minute, l’attaquant a brillé et a confirmé qu’il était toujours l’un des meilleurs attaquants de l’élite.

La suite après cette publicité

Au terme de la rencontre, le capitaine lyonnais n’a pas caché sa joie. En bon leader, il a tenu à saluer ses troupes et a expliqué qu’il était content de la prestation défensive de son équipe : «la soirée est belle. Je veux mettre en avant le travail de l’équipe. On a été critiqués à juste titre sur notre efficacité. Cette semaine, on a su mettre beaucoup de buts. Georges a marqué jeudi, je l’ai fait aujourd’hui, c’est bon pour l’équipe. Défensivement, on n’a pas encaissé beaucoup. Il ne faut pas s’enflammer et on va repartir au travail en début de semaine. On a mis beaucoup d’envie sur le début de seconde période. On ne voulait pas encaisser de buts et être présent face au but. On n’a pas pris de buts, mais ça reste à travailler. On a envie d’être solides défensivement. Ce quatrième but était important. Il fallait être efficace et on a su le faire.»

Sorti suite à son penalty transformé au profit de Georges Mikautadze, Lacazette n’avait pas joué la moindre minute en milieu de semaine contre Qarabag. Un repos forcé qui n’est pas forcément du gout de l’intéressé comme ce dernier l’a confié à DAZN : «jeudi, j’étais prêt à jouer mais le coach a préféré faire jouer Georges pour qu’il ait plus de temps de jeu et pour permettre au jeune Enzo Molebe d’avoir des minutes. C’est bien, tout le monde doit avoir des minutes. Il faut être présent quand le coach fait appel à nous. J’étais déçu de ne pas jouer jeudi, mais c’est comme ça.» Aucune tension dans l’air donc alors que Pierre Sage a également affirmé que sa relation avec son goleador était particulièrement saine : «j’ai parlé management avec Alexandre Lacazette. On est dans une relation très saine et on se parle franchement. Cela doit être sain quand on se parle et quand c’est confidentiel.» Tout va bien donc entre Rhône et Saône.