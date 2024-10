Comment Kylian Mbappé est devenu une charge pour l’Équipe de France

En rembobinant le fil de l’histoire quelques mois plus tôt, il aurait fallu se pincer très fort pour imaginer que ce Kylian Mbappé diviserait profondément le public français un jour. Ce même Kylian Mbappé qui avait provoqué d’intenses émotions chez les supporters tricolores en 2018, puis en 2022, avec un triplé enivrant en finale de Coupe du Monde. Si souvent prompt à éclairer les soirées des Bleus depuis son arrivée en mars 2017, l’ex-Parisien est aujourd’hui plongé dans le noir total. Et ce ne sont pas ses dernières polémiques, qui rythment aujourd’hui l’actualité de l’équipe de France, même lorsqu’il est en escapade à Stockholm, qui devraient plaider sa cause.

En fait, cette année 2024 aurait mieux fait de ne jamais exister pour Kylian Mbappé, même si son rêve de rejoindre le Real Madrid aurait, encore une fois, dû être ajourné. Ce n’est pas que le Français fait tout à l’envers depuis un an, mais presque… Assez quelconque face à l’Allemagne et le Chili au mois de mars, il n’avait pas non plus rassuré - et c’est un euphémisme - lors de l’Euro, une compétition qui ne lui a décidément jamais souri en deux participations, au grand regret du public français. Après une fin de saison tronquée au PSG et un rendez-vous manqué à l’Euro, le champion du monde 2018 espérait retrouver un coin de ciel bleu dans son nouveau club du Real Madrid, même s’il restait bien conscient du virage serré qui l’attendait. Des débuts globalement mitigés jusqu’à son doublé face au Betis, début septembre, à l’aube de retrouver les Bleus…

Une fracture ouverte avec le public

On pensait alors que le Français débarquerait l’esprit revanchard à Clairefontaine, animé par le désir d’écarter les zones grises, et de se racheter une conduite auprès du public. Une grossière erreur. « Quel accueil va me réserver le Parc des Princes ? Je n’attends pas grand-chose. Cela m’est égal, avait-il soufflé en conférence de presse avant le match contre l’Italie, et de poursuivre sur le style de jeu des Bleus. Je ne sais pas ce que pensent les gars, je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus. Je viens, je joue. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis», avait-il conclu. Une sortie sur un ton désabusé, lassé, qui lui avait valu une pluie de critiques. Sa prestation quelconque contre l’Italie aussi.

Amorphe, le capitaine des Bleus avait eu le droit à un recadrage de la part de Mike Maignan, auteur d’un coup de gueule virulent contre certains comportements de stars après la défaite des Bleus. Une nouvelle polémique pas de nature à faire redécoller sa cote de popularité au sein des Français. Selon un sondage réalisé par Odoxa, pour Winamax et RTL le mois dernier, les Français n’étaient plus que 54% à avoir une bonne opinion du joueur, alors que 58% d’entre eux le jugeaient aujourd’hui «sympathique», et 35% «humble». Ce sondage a surtout permis de mesurer plus précisément le degré d’incompréhension des Français quant à l’attribution du brassard de capitaine à Kylian Mbappé, au préjudice d’Antoine Griezmann, retraité depuis…

La blessure de la discorde

Ce mois-ci, Mbappé avait une nouvelle opportunité de se racheter auprès des Français, mais apparemment, il n’en débordait pas non plus d’envie. En conférence de presse, Didier Deschamps justifiait sa non-convocation par une volonté de le ménager, quelques jours après avoir contracté une alerte à la cuisse. Le week-end suivant, il était pourtant titularisé par Carlo Ancelotti pour affronter Villarreal en Liga, et disputait même 70 minutes. Aux yeux de nombreux supporters français, ce choix de Kylian Mbappé - qui avait précisé à son sélectionneur qu’il ne se sentait pas à 100% et avait besoin de repos lors de cette trêve - était en quelque sorte considéré comme un manquement à son devoir d’exemplarité, inhérent à son rôle de capitaine, et traduisait surtout sa volonté de prioriser le Real Madrid au détriment de sa sélection.

Evidemment, cette décision n’a pas laissé indifférent chez les Irrésisitbles Français, premier groupe de supporters des Bleus, alors qu’on apprenait quelques jours plus tard par L’Equipe que le joueur avait déjà tenté d’esquiver le rassemblement de septembre, mais s’était finalement heurté au refus de Deschamps. «Ce qui ressort de cette semaine, pour nous, c’est que le vrai capitaine est parti, celui qui était adoubé par les supporters, Antoine Griezmann. On se demandait si le choix du capitaine avait été le bon, et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part, alors qu’on vient de perdre un modèle d’exemplarité. Est-ce un problème de communication ? Ce n’est pas normal en tant que capitaine», déclarait Fabien Bonnel, porte-parole du groupe, à L’Equipe.

Dans le même temps, le journaliste d’investigation, Romain Molina, avançait un désamour de certains joueurs de l’équipe de France pour Mbappé. De son côté, Didier Deschamps tentait d’étouffer le feu dans une vidéo publiée par la FFF : « Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Il faut voir ça de manière plus générale. (…) Le postulat de départ, c’est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l’équipe de France, divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier non plus que l’employeur c’est le club, ce n’est pas la fédération.» Jusqu’à cette nouvelle polémique, ce vendredi, au lendemain de la victoire de l’équipe de France sans Kylian Mbappé. Ce matin, le média suédois Aftonbladet lâchait une bombe en dévoilant plusieurs photos de Mbappé en Suède, à Stockholm, pendant la rencontre des Bleus contre Israël. Aperçu en train de dîner au restaurant «Chez Jolie», l’ex-Parisien aurait ensuite pris la direction d’une discothèque et d’une chambre privée, à un moment où il était censé être en repos… A quand la prochaine polémique ?