Steve Mandanda devient le joueur le plus âgé de l'histoire des Bleus

Lors de ce Tunisie-France, Steve Mandanda dispute le 2e match de sa carrière en Coupe du Monde, fêtant au passage sa 35e sélection avec les Bleus. Le gardien profite du turnover observé par Didier Deschamps pour battre un joli record.

À 37 ans et 247 jours, il devient le joueur le plus âgé de l'histoire à porter le maillot de l'équipe de France. Le Rennais devance un certain Bernard Lama, titulaire lors de France-Angleterre en septembre 2000, alors qu'il était âgé de 37 ans et 148 jours.