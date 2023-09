Atlético de Madrid : l’épineux casse-tête Memphis Depay

La suite après cette publicité

De Barcelone à Madrid. Libre après la fin de son contrat à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a réalisé son rêve en rejoignant le Barça. Mais après une première année plutôt bonne, le Néerlandais a été invité à s’en aller à l’été 2022 afin d’alléger la masse salariale et d’accueillir de nouveaux joueurs. Mais comme son compatriote Frenkie de Jong, le Hollandais a refusé de prendre la porte. Ce, même si la Juventus était très intéressée par ses services. Il a donc attendu le mercato d’hiver pour changer d’air. Et il n’est pas allé très loin puisqu’il a posé ses valises à Madrid. En effet, il a signé en faveur de l’Atlético.

Désiré par Diego Simeone qui voulait étoffer son secteur offensif, Memphis était emballé à l’idée de relever ce nouveau challenge. Buteur à trois reprises en huit matches, il a ensuite fait un saut à l’infirmerie à la fin du mois de mars suite à une blessure avec les Pays-Bas. Les Colchoneros ont indiqué qu’il souffrait d’un pépin musculaire à la cuisse. Dépité, le joueur avait confié : «C’est une saison difficile pour moi, c’est très dur mentalement. C’est peut-être la saison la plus difficile de ma carrière jusqu’à présent. Malheureusement, des moments comme cette blessure font partie d’une carrière. Je revivrai probablement de bonnes choses.»

Quatre blessures depuis son arrivée à Madrid

De retour le 30 avril après un mois d’arrêt et quatre matches manqués, il a joué onze minutes face à Valladolid. Mais il a rechuté début mai. «Memphis Depay n’a pas pu terminer la séance d’entraînement du mardi 2 mai avant le match contre Cadix et a dû déclarer forfait après avoir ressenti une gêne dans un rondo au début de la séance. Notre attaquant avait évolué positivement après une surcharge dont il avait souffert dans les deux jambes ces derniers jours. Les examens effectués par le service médical du club indiquent que le Néerlandais souffre d’une lésion du soléaire droit. Le 9 rouge et blanc commencera bientôt à recevoir des séances de physiothérapie et suivra un entraînement de rééducation, en attendant l’évolution», avait expliqué l’Atlético.

Cette saison 2023-24, Memphis voulait repartir du bon pied et laisser ses soucis physiques derrière lui. Buteur lors de la première journée face à Grenade le 14 août (victoire 3-1, 33 minutes de jeu), il a enchaîné avec deux titularisations face au Betis (20 août, 0-0, 63 minutes de jeu) et au Rayo Vallecano (28 août, victoire 7-0, 34 minutes de jeu). Auteur d’un but, il s’est d’ailleurs blessé (gêne musculaire à la cuisse). De retour à l’infirmerie pour un mois, il a retrouvé ses coéquipiers le 24 septembre dernier à l’occasion du derby face au Real Madrid (victoire 3-1). Depay est entré 9 minutes. Mais on ne le reverra pas tout de suite puisqu’il s’est à nouveau blessé après le derby de Madrid.

Il manque à l’Atlético

Il est touché au muscle soléaire. Il s’agit de sa quatrième blessure en neuf mois sous le maillot madrilène. De quoi peiner le joueur. Sport écrit à son sujet : «ses quatre blessures entravent sa carrière à l’Atlético de Madrid et l’empêchent de montrer tout son potentiel. Quand il a joué, Memphis a clairement montré qu’il était un joueur plus qu’utile pour cette équipe, avec une efficacité devant le but qui manque beaucoup à l’équipe rouge et blanche. Au cours des 139 minutes qu’il a jouées cette saison, Memphis a marqué deux buts, c’est-à-dire qu’il a marqué toutes les 70 minutes de jeu.» AS déplore aussi ses nombreuses absences, lui qui a déjà manqué trois rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

«L’attaquant souffre d’un nouveau problème musculaire et depuis son arrivée il n’a participé qu’à peine à 17,7% des minutes. Son bon niveau devant le but est dilué par les blessures», écrit le média ibérique avant d’ajouter : «Memphis a signé à l’Atlético le 20 janvier. Depuis, l’équipe rouge et blanche a disputé 28 matchs, dont un match de Coupe du Roi contre le Real Madrid qui s’est prolongé en prolongation. Au cours des 2 550 minutes que l’équipe a jouées sur le terrain, elle n’a eu Memphis que dans 453 d’entre elles. 17,7% des minutes qu’il aurait pu jouer. Il a participé à 13 matchs, il en a raté 13 autres en raison d’une blessure et il y en a deux qu’il a suivis complètement depuis le banc.» Un coup dur pour l’Atlético, qui compte malgré tout sur Morata et Griezmann, et Memphis Depay, qui a enchaîné 8 blessures depuis sa rupture des ligaments croisés à Lyon en décembre 2019.