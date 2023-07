L’Angleterre bat l’Espagne et remporte le troisième Euro Espoirs de son histoire !

La suite après cette publicité

Ce samedi, sous le ciel nuageux de Batumi, l’équipe de France Espoirs aurait pu glaner l’Euro U21 qui serait venu auréoler ce qui ressemble à l’une des générations françaises les plus doués de l’histoire. Pourtant, sur les terres d’une ville qui a notamment vu exploser Khvicha Kvaratskhelia, ce sont finalement l’Angleterre et l’Espagne qui se sont donnés rendez-vous pour une finale qui s’annonçait disputée entre deux équipes faisant partie des favoris. Entre ces deux mastodontes des équipes de jeunes, le début de match était à mettre à l’actif des jeunes Anglais.

Dominateurs, ils ont bien démarré la rencontre et auraient même pu ouvrir le score sur deux accélérations d’Anthony Gordon coup sur coup (5e, 6e). La réponse espagnole est arrivée grâce à la frappe puissante d’Alex Baena (13e), suivie de la tête non cadrée de Paredes sur corner (19e). A l’issue de ce premier acte marqué par de nombreuses fautes et imprécisions techniques qui venaient gâcher le spectacle, les joueurs d’outre-Manche ont fini fort. Et sur l’ultime coup franc de cette première période, c’est Cole Palmer qui est venu débloquer la rencontre sur un bijou imparable aux 20 mètres (1-0, 45+4e). Un but qui e est tombé idéalement pour les Anglais mais surtout au pire des moments pour l’escouade de Santiago Denia.

À lire

Angleterre U21 - Espagne U21 : les compositions officielles

Abel Ruiz n’aura pas été verni ce samedi

Revenus avec le couteau entre les dents, les Ibériques poussaient au retour des vestiaires. Abel Ruiz pensait remettre les compteurs à égalité mais l’attaquant de Braga était signalé en position de hors-jeu suite à son but (51e). A l’image des 45 premières minutes, les actions franches étaient partagées entre les deux formations. Quand Curtis Jones n’était pas loin du break sans une arrêt splendide d’Arnau Tenas (65e), c’est ce diable d’Abel Ruiz qui a vu sa tête tutoyer le poteau anglais (68e). C’est encore l’attaquant du Sporting Braga qui était tout près de remettre les siens à hauteur mais sa frappe puissante a fui le cadre (73e). Sous l’impulsion d’un triple changement opéré à l’heure de jeu (Oroz pour Baena, Riquelme pour Sanchez et Veiga pour Sancet), l’Espagne U21 a fini fort et a réalisé un dernier quart d’heure très offensif.

La suite après cette publicité

Pourtant, alors que le feu était mis dans leur surface, les Young Lions ont fait le dos rond et auraient même pu corser l’addition sans l’incroyable double parade de Tenas en fin de rencontre (89e). Pourtant, dans les ultimes instants de la rencontre, Colwill s’est rendu coupable d’une faute sur Abel Ruiz. Après visionnage de la VAR, un penalty a été accordé aux Espagnols mais l’attaquant espagnol, peu verni ce soir, a buté sur l’héroïque Trafford. Grand favori à la victoire finale suite à l’élimination de la France en quarts de finale, les Anglais ont donc tenu leur rang et se sont adjugés le troisième Euro U21 de leur histoire après les sacres de 1982 et 1984 sous les yeux de Gareth Southgate, sélectionneur des A. Nul doute que certains Espoirs devraient rapidement évoluer sous ses ordres avec les Three Lions !