Nancy-Red Star : l’auteur des cris de singe interdit de stade pour 5 ans !

La sanction n’aura pas traîné. Deux jours après les cris de singe entendus à Marcel-Picot à la fin de Nancy-Red Star, l’auteur des faits a été identifié grâce aux caméras de surveillance. Il s’agit d’un cas isolé qui ne pourra plus remettre les pieds dans un stade en France pendant 5 ans. Le club nancéien vient d’annoncer la nouvelle. «Nous avons identifié l’auteur, il s’est livré à la police. Nous allons l’interdire de stade pour cinq ans grâce à la loi Larrivé, qui donne la possibilité aux clubs de refuser la vente de billets à certains spectateurs qui ne sont pas encore interdits de stade, et qu’ils pourront ficher informatiquement», affirme le directeur général Nabil El Yaagoubi.

«Nous n’avons identifié qu’une personne, on a les images. Il n’y a qu’un individu, qui a été interpellé. On a fait des appels à témoin, on n’a pas eu de retour qui nous disent le contraire. Les joueurs du Red Star identifient eux aussi un individu qui faisait des gestes. La procédure maintenant n’est plus chez nous, elle est à la justice. Nous avons déposé plainte au commissariat», poursuit le dirigeant. Hier déjà, le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, avait confirmé l’ouverture d’une enquête, dont est chargée la sûreté départementale. Enfin, la commission de discipline de la FFF, dont dépend le championnat de National va ouvrir une procédure.