OL : Saïd Benrahma fait son autocritique

Ce dimanche, l’OL a dû puiser dans ses ressources mentales pour briguer un troisième succès de rang toutes compétitions confondues sur la pelouse de Montpellier. Aligné pour la première fois de son histoire avec les Gones après son arrivée mouvementée en provenance de West Ham, Saïd Benrahma a livré une prestation assez timide. Remplacé à la 57e minute par Malick Fofana, l’international algérien (25 sélections, 1 but) a observé la réaction des siens depuis le banc.

Interrogé à l’issue de la rencontre au micro des médias du club, l’ailier de 28 ans a jugé ses débuts : «je ne pouvais pas mieux commencer. J’ai joué environ 60 minutes, et je suis super content. Je voulais être sur le terrain, je voulais jouer. Avec trois matchs, trois victoires, il faut continuer sur cette lancée. Je me suis senti bien, même si je ne connais pas encore bien l’équipe, mais je suis content. J’apprends à découvrir mes coéquipiers, et je pense qu’il y aura de bonnes choses à venir. Je pense que nous méritions la victoire car nous avons eu des occasions et avons eu la maîtrise du ballon.» Alors qu’il sera encore meilleur au fil des semaines, Saïd Benrahma semble déjà satisfait de ses premiers pas avec Lyon !