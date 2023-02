Benevento : Fabio Cannavaro limogé par sa direction

Arrivé sur le banc de Benevento en septembre dernier, Fabio Cannavaro n’est plus l’entraîneur des Stregoni suite aux mauvais résultats de l’équipe : «Benevento Calcio annonce avoir relevé Fabio Cannavaro de son poste d’entraîneur de l’équipe première. Dans le même temps, l’entraîneur adjoint Paolo Cannavaro et le directeur sportif Pasquale Foggia ont été limogés. Le Club remercie l’entraîneur, son adjoint et le Directeur Sportif pour le travail accompli jusqu’ici avec sérieux et professionnalisme maximum, en souhaitant à chacun le meilleur pour la suite de sa carrière», est-il alors écrit dans le communiqué officiel du club. Pour rappel, le ballon d’Or 2006 avait déjà tenté de démissionner en octobre dernier mais sa direction avait rejeté sa demande, préférant le conserver à la tête du club.

Dans sa chute, l’ancien défenseur entraîne également son frère et assistant Paolo ainsi que le directeur sportif Pasquale Foggia. Il quitte ainsi le banc de Benevento après 3 victoires, 7 nuls et 7 défaites. Après six ans, l’aventure de Foggia en jaune et rouge se termine également, qui en 2017 a été nommé responsable du secteur jeunesse et en 2018 a été promu directeur sportif. Actuellement classé à la 19ème position de Serie B, le club n’a plus gagné un match de championnat depuis le 11 décembre. L’heure est donc aux changements pour le président Oreste Vigorito.

